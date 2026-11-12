خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان ایلام با مرز مشترک حدود ۴۳۰ کیلومتر با عراق و تردد سالانه میلیون‌ها زائر و مسافر از مرز مهران، نزدیک‌ترین مسیر برای شهروندان عراقی به شمار می‌رود که برای دریافت خدمات درمانی با کیفیت و هزینه مناسب راهی ایران می‌شوند و همین موقعیت، فرصت ارزشمندی را برای استان فراهم کرده است.

در سال‌های اخیر، برخی مراکز درمانی استان از جمله بیمارستان رازی ایلام با اختصاص تخت‌های ویژه به بیماران بین‌المللی، گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته‌اند و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز از آمادگی برای ارائه خدمات به گردشگران سلامت خبر داده‌اند؛ با این حال، آمار دقیقی از شمار بیماران خارجی و میزان درآمد ارزی این حوزه در دست نیست و همین موضوع، ارزیابی واقعی از وضعیت موجود را دشوار کرده است.

کارشناسان، مهم‌ترین حلقه مفقوده این مسیر را نبود سازوکار منسجم میان بیمارستان‌ها، آژانس‌های مسافرتی و نهادهای نظارتی می‌دانند؛ به گفته آن‌ها، نبود بسته‌های درمانی شفاف، حضور واسطه‌های غیررسمی و ضعف در بازاریابی دیجیتال باعث شده بسیاری از بیماران عراقی، ایلام را تنها مسیر عبور بشناسند و برای درمان به شهرهای دورتر بروند.

در کنار این موضوع، زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی متناسب با نیاز گردشگران سلامت در استان محدود است؛ هرچند برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی تلاش کرده‌اند خدمات خود را ارتقا دهند، اما نبود بیمارستان‌های بین‌المللی با استانداردهای جهانی و کمبود نیروی مترجم و راهنمای پزشکی، از موانعی به شمار می‌رود که گردشگران خارجی را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

با این حال، مسئولان استان از برنامه‌هایی برای توسعه این صنعت خبر می‌دهند؛ ایجاد دبیرخانه گردشگری سلامت، همکاری با اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و تلاش برای انعقاد تفاهم‌نامه با بیمه‌های عراقی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته و امید می‌رود با اجرایی شدن آن‌ها، ایلام جایگاه واقعی خود را در بازار گردشگری سلامت منطقه پیدا کند.

ایلام می‌تواند قطب گردشگری سلامت غرب کشور شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایلام با نزدیکی به عراق و داشتن بیمارستان‌های مجهز، می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در غرب کشور تبدیل شود.

عباس قیصوری اظهار کرد: گردشگری سلامت فقط درمان نیست؛ یک صنعت اشتغال‌زا و ارزآور است که می‌تواند اقتصاد استان را رونق دهد و برای جوانان جویای کار نیز فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند.

وی افزود: ایلام مرز مشترک با عراق دارد و هر سال میلیون‌ها زائر و مسافر از مرز مهران عبور می‌کنند و همین موضوع، استان را به دروازه ورود بیماران عراقی تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به یک جریان اقتصادی پایدار تبدیل شود.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیمارستان‌های استان به دستگاه‌های پیشرفته مجهز شده‌اند و بیمارستان رازی ایلام به عنوان مرکز اصلی، تخت‌های ویژه‌ای برای بیماران خارجی در نظر گرفته است و کادر درمان نیز آموزش‌های لازم برای پذیرش این بیماران را گذرانده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: خدمات درمانی استان در حوزه‌هایی مثل قلب، ارتوپدی، کلیه و ناباروری کیفیت خوبی دارد و بیماران عراقی می‌توانند با هزینه‌ای کمتر از کشورهای دیگر درمان شوند؛ موضوعی که می‌تواند ایلام را به مقصدی مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای آنان تبدیل کند.

آمادگی حوزه بهداشت برای پذیرش گردشگران سلامت در ایلام تقویت می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه بهداشت نقش مهمی در پذیرش گردشگران سلامت دارد و برای ارائه خدمات مناسب به بیماران خارجی، زیرساخت‌های بهداشتی استان را تقویت می‌کنیم.

علی نیکونهاد با اشاره به اینکه سلامت گردشگر فقط به درمان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نظارت بر بهداشت آب، غذا و مراکز اقامتی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود و تیم‌های بهداشتی به‌صورت مستمر این موارد را بررسی می‌کنند.

وی افزود: برای پذیرش بیماران عراقی، باید شرایط بهداشتی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها استانداردسازی شود و آموزش‌های لازم به کارکنان این مراکز ارائه گردد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: همکاری با میراث فرهنگی، شهرداری و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا گردشگر سلامت در ایلام با کمترین دغدغه بهداشتی روبه‌رو شود.

نیکونهاد خاطرنشان کرد: ما آماده‌ایم تجربه‌های حوزه بهداشت را در اختیار تیم‌های اجرایی قرار دهیم و زمینه لازم برای توسعه گردشگری سلامت را فراهم کنیم.

وی گفت: توسعه گردشگری سلامت نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌هاست و حوزه بهداشت نیز در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

زیرساخت‌های اقامتی ایلام برای پذیرش گردشگران سلامت آماده می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گردشگری سلامت یکی از محورهای مهم توسعه استان است و این اداره کل برای پذیرش گردشگران خارجی، به‌ویژه بیماران عراقی، زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی را تقویت می‌کند.

فرزاد شریفی با اشاره به اهمیت این حوزه اظهار کرد: وقتی یک بیمار از کشور همسایه برای درمان وارد استان می‌شود، فقط به بیمارستان نیاز ندارد؛ اقامت، حمل‌ونقل، تغذیه و حتی برنامه‌های تفریحی برای همراهان او هم بخشی از تجربه سفر محسوب می‌شود و اگر این زنجیره کامل نباشد، گردشگری سلامت به نتیجه نمی‌رسد.

وی افزود: در سال‌های اخیر چند هتل و اقامتگاه در ایلام راه‌اندازی یا بازسازی شده و ظرفیت پذیرش مسافران خارجی افزایش یافته و تلاش می‌شود با استانداردسازی این مراکز، شرایط اقامتی مناسبی برای بیماران و همراهانشان فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: در حوزه خودمان وظایفمان را انجام می‌دهیم و از معرفی ظرفیت‌های استان در نمایشگاه‌های بین‌المللی گرفته تا آموزش راهنمایان گردشگری و هماهنگی با آژانس‌های مسافرتی، همه اقدامات لازم را برای ارائه بسته‌های ترکیبی درمان و گردشگری دنبال می‌کنیم.

شریفی خاطرنشان کرد: همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا گردشگر سلامت از لحظه ورود تا ترخیص، مسیر مشخص و خدمات شفافی داشته باشد و دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشد.

وی در پایان گفت: ایلام ظرفیت تبدیل شدن به یک مقصد شناخته‌شده در حوزه گردشگری سلامت را دارد و ما آماده‌ایم با همه دستگاه‌های مرتبط همکاری کنیم تا این ظرفیت را به یک جریان پایدار اقتصادی و فرهنگی تبدیل کنیم.

گردشگری سلامت در ایلام سال‌ها در سایه مانده بود، اما امروز با تجهیز بیمارستان‌ها و افزایش تخت‌های ویژه و تقویت اقامتگاه‌ها این ظرفیت در حال شکوفا شدن است؛ بنابراین اگر هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی و میراث فرهنگی و بخش خصوصی ادامه یابد و موانعی مانند نبود دفاتر خدمات گردشگری سلامت برطرف شود، ایلام می‌تواند به مقصدی شناخته‌شده برای بیماران عراقی تبدیل شود.