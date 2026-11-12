محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر عزم جدی این سازمان برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی، گفت: هرگونه تغییر کاربری این اراضی تابع قوانین و مقررات مشخصی است و با موارد تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، اظهار کرد: تغییر کاربری اراضی مشمول قوانین و مقررات خاص خود است و هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: قانونگذار در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ اصلاحاتی را به قوانین مربوط به این حوزه اضافه کرده که در نهایت، چارچوب قانونی جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را شکل داده است.

قاسمی ادامه داد: چنانچه افرادی بدون دریافت مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی کنند، قطعاً با برخورد قانونی جهاد کشاورزی مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های نظارتی برای شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بیان کرد: همکاران ما به‌صورت روزانه در مناطق مختلف استان تردد می‌کنند و وضعیت ساخت‌وسازها و هرگونه اقدام مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز را مورد بررسی و کنترل قرار می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وسعت جغرافیایی استان سمنان و ضرورت مشارکت مردم در صیانت از اراضی کشاورزی، گفت: شهروندان می‌توانند موارد مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا این موارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

قاسمی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در این زمینه، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی استان و محدودیت نیروی انسانی در جهاد کشاورزی، مشارکت و همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز داشته باشد.