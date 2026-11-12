منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده از ساعت ۹ صبح امروز در محدوده بهارستان آغاز شده و به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: صداهای انفجاری که ممکن است در این مدت در برخی مناطق شنیده شود، ناشی از اجرای انفجارهای کنترل‌شده و در چارچوب عملیات ایمن‌سازی و معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر اینکه این عملیات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و رعایت الزامات ایمنی انجام می‌شود، گفت: شهروندان به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و صدای شنیده‌شده در این محدوده جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: عملیات پاکسازی و معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده با هدف تأمین امنیت مناطق و پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی انجام می‌شود و دستگاه‌های مسئول تا پایان عملیات، شرایط منطقه را تحت نظارت خواهند داشت.