به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، صبح پنجشنبه در نشست تخصصی توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای شهر اصفهان، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح اظهار کرد: برای پیشبرد پروژه‌های توسعه فیبرنوری باید برای هر قرارداد، زمان‌بندی مشخص و مهلت روشنی تعیین شود و همه طرف‌های مسئول نیز نسبت به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اهمیت سرعت‌بخشی به فرآیندهای اجرایی افزود: صدور مجوزها باید با دقت و در عین حال با سرعت لازم انجام شود تا روندهای اداری و تأخیر در تصمیم‌گیری، اجرای پروژه را با مشکل مواجه نکند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نباید با ایجاد موانع جدید، فرصت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهر از دست برود، تصریح کرد: امروز اراده و عزم جدی برای پیشبرد توسعه فیبرنوری در اصفهان شکل گرفته و بسیاری از گره‌های ذهنی و موانعی که طی سال‌های گذشته در مسیر اجرای این طرح وجود داشت، برطرف شده است.

فرصت توسعه نباید قربانی سنگ‌اندازی شود

جمالی‌نژاد با اشاره به همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در اجرای پروژه‌های فیبرنوری گفت: اکنون که زمینه همکاری و اجرای این طرح فراهم شده است، نباید با سنگ‌اندازی، ایجاد اشکال و یا طولانی شدن فرآیندهای اجرایی، حرکت آغازشده را متوقف یا کند کنیم.

وی توسعه فیبرنوری را یکی از فرصت‌های مهم زیرساختی برای شهر اصفهان دانست و ادامه داد: توسعه این شبکه می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری و حرکت سریع‌تر به سمت ارائه خدمات هوشمند را فراهم کند؛ از این رو، استفاده از این فرصت نیازمند همکاری و هماهنگی جدی میان همه دستگاه‌های مسئول است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید هر کدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال کنند، بلکه اجرای سریع و بدون وقفه این طرح نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط است.

ضرب‌الاجل برای تعهدات و پایان روندهای فرسایشی

وی با تأکید بر ضرورت تعیین مهلت روشن برای انجام تعهدات اظهار کرد: هر قرارداد باید دارای برنامه زمانی مشخص باشد و روند صدور مجوزها نیز به‌گونه‌ای مدیریت شود که اجرای پروژه در پیچ‌وخم مکاتبات و فرآیندهای طولانی اداری متوقف نشود.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: امروز فرصتی استثنایی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اصفهان فراهم شده و همه مجموعه‌های مسئول باید با درک اهمیت این موضوع، از ظرفیت‌های موجود برای اجرای هرچه سریع‌تر پروژه استفاده کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه فیبرنوری نیازمند تصمیم‌گیری سریع و پرهیز از موانع غیرضروری است، گفت: باید از فرصت ایجادشده حداکثر استفاده را کرد و اجازه نداد تأخیر در صدور مجوزها یا ایجاد موانع جدید، اجرای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی ارتباطی شهر اصفهان را با وقفه مواجه کند.

گفتنی است نشست تخصصی توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای شهر اصفهان صبح پنجشنبه با حضور فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان مخابرات، شهرداری اصفهان، بخش خصوصی و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد و مسائل و راهکارهای تسریع در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.