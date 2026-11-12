به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپنجاه‌وهفتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌وهفتم تجمعات شبانه، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان غدیر کرمانشاه آغاز خواهد شد و مردم در آن با حضور در کنار یکدیگر، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران اعلام می‌کنند.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید از دیگر محورهای برگزاری این تجمع مردمی عنوان شده است.

برگزاری این مراسم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با برنامه ویژه عزاداری به مناسبت سالروز شهادت آن حضرت همراه خواهد بود.

دویست‌وپنجاه‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت شده است.