به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی در سخنرانی خود در اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU PP-26) در دوحه، ضمن قدردانی از دولت قطر برای میزبانی این اجلاس، با اشاره به هم‌راستایی چشم‌انداز ملی جمهوری اسلامی ایران با اهداف راهبردی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، اتصال همگانی و تحول دیجیتال پایدار را از اولویت‌های کشور برشمرد.

گسترش خدمات دولت الکترونیک و زیرساخت‌های ارتباطی

وزیر ارتباطات با اشاره به دستاوردهای کشور از زمان برگزاری کنفرانس سران مختار سال ۲۰۲۲ (PP-22) اظهار کرد: در این مدت، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده و اکنون بیش از هفت هزار خدمت عمومی به‌صورت دیجیتال ارائه می‌شود.

وی افزود: پوشش فیبر نوری کشور به بیش از ۱۱ میلیون خانوار رسیده و بیش از ۸۳ درصد مناطق روستایی نیز به خدمات پهن‌باند دسترسی دارند. همچنین سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور از هفت درصد فراتر رفته و پلتفرم‌های داخلی با بیش از ۵۰ میلیون کاربر، از پیشران‌های این بخش به شمار می‌روند.

تداوم خدمات ارتباطی در جریان حملات به زیرساخت‌ها

هاشمی در ادامه با تأکید بر اینکه تحقق تحول دیجیتال پایدار به صلح و امنیت وابسته است، به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در جریان این اقدام تجاوزکارانه، زیرساخت‌های مخابراتی کشور هدف قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در این حملات ۵۰۰ سایت مخابراتی و مرکز تحقیقات فضایی کشور آسیب دیدند، افزود: این مرکز یکی از نهادهای علمی و پژوهشی متعهد به توسعه دانش و کاربردهای صلح‌آمیز فناوری فضایی در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، مدیریت منابع آب و کاهش مخاطرات طبیعی است. همچنین شماری از مهندسان متخصص حوزه فناوری اطلاعات در این حملات جان خود را از دست دادند.

وزیر ارتباطات با اشاره به حملات سایبری متعدد و آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی کشور تصریح کرد: با وجود این حملات، تلاش شبانه‌روزی مهندسان و متخصصان ارتباطات موجب شد شبکه ملی ارتباطی کشور بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد و خدمات آنلاین، آموزشی، بانکی، بهداشتی و درمانی و سایر خدمات عمومی متوقف نشود.

آمادگی ایران برای انتقال تجربه تاب‌آوری ارتباطی

هاشمی در بخش پایانی سخنان خود با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات خود در زمینه توسعه شبکه‌های ارتباطی و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها با سایر کشورها، بر نقش‌آفرینی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در تقویت همکاری‌های عادلانه و چندجانبه تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: فناوری باید در خدمت بشریت و توسعه قرار گیرد و هرگز نباید به ابزاری برای تخریب تبدیل شود.