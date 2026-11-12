به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی صبح امروز پنجشنبه از رهگیری و انهدام یک پهپاد در منطقه ریاض خبر داد.

رسانه‌ها بامداد امروز از توقف پروازها در فرودگاه ریاض عربستان خبر داده بودند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد که فرودگاه ملک خالد ریاض را با سه موشک بالدار هدف قرار داده اند و این عملیات با موفقیت اهداف خود را محقق کرد.

در تازه ترین موج توقف پروازها به فرودگاه های عربستان از بیم حملات یمن، بنگلادش اعلام کرد توقف پروازهای این کشور به ریاض پایتخت عربستان را به سبب نگرانی از مسائل امنیتی، تا ۳۰ نوامبر تمدید کرده است.