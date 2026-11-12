به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در دومین روز سفر به استان هرمزگان در گلزار شهدای میناب حضور یافت و شاخه گلی بر مزار شهدای مظلوم دانش آموز تقدیم کرد.

در ادامه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران‌، اظهار کرد: وقتی انسان این صحنه‌ها را مشاهده می‌کند، بیش از پیش به شقاوت و جنایتکاری آمریکا پی می‌برد. مشاهده مزار دانش‌آموزان و معلمان بی‌گناه نشان می‌دهد که آمریکا تا چه اندازه برای جان انسان‌ها ارزش قائل است!

وی افزود: حقوق بشری که این کشور سال‌ها از آن سخن می‌گوید، در اینجا معنا و تجلی واقعی خود را پیدا می‌کند و این مزار شهدای دانش‌آموز، نماد و سند تاریخی حقوق بشر آمریکایی است.

قائم پناه تاکید کرد: وقتی مشاهده می‌کنید که دانش‌آموز کلاس اولی به شهادت رسیده و حتی تکه‌هایی از پیکر او پیدا نشده و پیکرش ناپدید شده است، این صحنه‌ها به سندی تاریخی از حقوق بشر آمریکایی تبدیل می‌شوند. این فرزندان این مرزوبوم هیچ امکانی برای دفاع از خود نداشتند و همگی در یک مکان به شهادت رسیدند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ان‌شاءالله با مقاومت و ایستادگی، پاسخ رفتار ناجوانمردانه آمریکا و ددمنشی این کشور را خواهیم داد و در برابر ظلم و ستمی که آمریکای جنایتکار در حق مردم روا داشته است، با مقاومت، پایداری و ایستادگی مقابله خواهیم کرد.

قائم‌پناه عنوان کرد: ان‌شاءالله ایران عزیزمان را سربلند خواهیم کرد. هرچند فرزندان ما را تکه‌تکه کردند، اما از ایران عزیزمان پاسداری خواهیم کرد.