به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر منطقه لویه خبر داد و اظهار کرد: بهبود زیرساخت‌های شهری، تسهیل تردد شهروندان و پاسخ‌گویی به مطالبات دیرینه ساکنان محلات مختلف، از اولویت‌های مدیریت شهری است.

وی با اشاره به مطالبه چندین‌ساله اهالی منطقه لویه برای آسفالت معابر افزود: این پروژه با تلاش مجموعه شهرداری و پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر وارد مرحله اجرا شده و گامی در مسیر ارتقای کیفیت معابر و بهبود شرایط زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

شهردار رودبار با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری بیان کرد: فرسودگی معابر و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب مسیرهای تردد در برخی محلات از جمله دغدغه‌های شهروندان بوده که با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساماندهی این مناطق در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های عمرانی پیش‌رو در شهر رودبار تصریح کرد: پس از تکمیل عملیات بهسازی معابر منطقه لویه، آسفالت و ساماندهی محله پایین‌بازار نیز با قید فوریت آغاز می‌شود.

وی همراهی و صبوری شهروندان را پشتوانه اجرای طرح‌های عمرانی دانست و گفت: مدیریت شهری خود را خدمتگزار مردم می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را در محلات مختلف شهر تداوم بخشد.

شهردار رودبار در پایان از همراهی شهروندان و تلاش کارکنان فنی و اجرایی شهرداری و همچنین حمایت اعضای شورای اسلامی شهر در پیشبرد پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد.