به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر درباره عملکرد تیم ملی در تورنمنت چین اظهار داشت: ابتدا باید از فدراسیون فوتبال تشکر کنم که در شرایط موجود زمینه اعزام تیم به این مسابقات را فراهم کرد. این چهار بازی برای ما دستاوردی به اندازه ۱۰ اردوی آماده‌سازی داشت؛ چراکه بازیکنان جدید و ترکیب تازه تیم ملی باید در شرایط مسابقه محک بخورند تا عیار واقعی آنها مشخص شود. فکر می‌کنم این فرصت مناسبی برای آزمایش ترکیب جدید بود و بازیکنان نیز از این آزمون سربلند بیرون آمدند. هم نتایج خوبی کسب کردیم و هم عملکرد قابل قبولی داشتیم.



وی با اشاره به شرایط دشوار تیم در دیدار پایانی مقابل چین گفت: تنها در بازی آخر بود که خستگی بر بدن بازیکنان غلبه کرد. اگر از دهم آبان، یعنی آخرین هفته برگزاری مسابقات لیگ، تا ۱۹ آبان و آخرین دیدارمان مقابل چین را در نظر بگیریم، بازیکنان طی ۹ روز پنج مسابقه سنگین انجام دادند. در این فاصله، ۲۴ ساعت نیز در مسیر سفر به چین بودیم. بنابراین بازیکنان از نظر جسمی و ذهنی فشار زیادی را تحمل کردند و فرصت کافی برای ریکاوری نداشتند.



مظفر ادامه داد: ما در این سفر فیزیوتراپیست همراه تیم نداشتیم و به همین دلیل ریکاوری بازیکنان با دشواری انجام شد. تلاش کردیم بهترین شرایط ممکن را فراهم کنیم، اما امکانات کافی برای بازیابی توان جسمانی بازیکنان در فاصله کوتاه میان مسابقات در اختیار نداشتیم. با این وجود، بازیکنان با تمام وجود جنگیدند و من به انگیزه، غیرت و تلاش آنها افتخار می‌کنم. حتی در اوج خستگی نیز با تمام توان برای تیم ملی تلاش کردند.



سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با تمجید از انسجام و اتحاد بازیکنان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، این تیم علاوه بر عملکرد فنی و نتایج مطلوب، از نظر اتحاد و همبستگی نیز نمونه بود. فضای بسیار مثبتی در تیم حاکم است. بازیکنان باتجربه‌ای مانند فرزانه توسلی، الهام عنافچه، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، مریم سید و زهرا کیانی مانند ستون‌های تیم عمل کردند و بازیکنان جوان را در کنار خود پذیرفتند. آنها با سخاوتمندی و مسئولیت‌پذیری به بازیکنان جدید کمک کردند تا سریع‌تر با فضای تیم هماهنگ شوند و احساس تعلق بیشتری داشته باشند.

وی افزود: بازیکنان جوان نیز با احترام به بزرگ‌ترهای تیم و الگوبرداری از رفتار حرفه‌ای و فنی آنها، همکاری بسیار خوبی داشتند. احترام متقابل و همدلی در تیم موج می‌زد و همه برای یک هدف مشترک، یعنی موفقیت ایران، تلاش می‌کردند. از این بابت واقعاً از تمام بازیکنان رضایت دارم.



مظفر با اشاره به محدودیت‌های آماده‌سازی تیم پیش از اعزام به چین گفت: باید توجه داشت که پیش از حضور در این مسابقات حتی یک جلسه تمرین توپی نداشتیم و تنها یک جلسه تمرین ریکاوری برگزار کردیم. در چین نیز به دلیل فشردگی برنامه مسابقات، فرصت برگزاری تمرین توپی فراهم نشد. با این حال تلاش کردیم از طریق جلسات تئوری، نکات فنی و موارد موردنظر را به بازیکنان منتقل کنیم. در دیدار پایانی با چین، نیمه نخست تنها بخشی بود که عملکرد مطلوبی نداشتیم، اما در نیمه دوم تیم کاملاً بر بازی مسلط شد و حتی فرصت داشتیم نتیجه را به تساوی بکشانیم یا به پیروزی برسیم.



وی تأکید کرد: هدف اصلی ما از حضور در این تورنمنت صرفاً کسب نتیجه نبود، بلکه به دنبال ارزیابی بازیکنان، کسب تجربه و رسیدن به اهداف فنی خود بودیم. خوشحالم که در کنار تحقق این اهداف، توانستیم عنوان قهرمانی تورنمنت را نیز به دست بیاوریم. این اتفاق ارزشمند بود و نشان داد بازیکنان ظرفیت و پتانسیل خوبی برای آینده دارند.



سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در پایان درباره برنامه‌های آینده تیم گفت: این مسیری که آغاز کرده‌ایم ادامه خواهد داشت. از ۲۸ آبان و همزمان با آغاز مجدد مسابقات لیگ، رقابت‌ها را از نزدیک رصد می‌کنیم. درهای تیم ملی همچنان به روی بازیکنان مستعد باز است و هر بازیکنی که در جریان مسابقات شایستگی لازم را برای حضور در تیم ملی نشان دهد، قطعاً مورد توجه و دعوت قرار خواهد گرفت. من به آینده این تیم و بازیکنان جوان آن بسیار امیدوارم و معتقدم این تورنمنت نقطه شروع خوبی برای مسیری است که پیش رو داریم.