سرمربی کرواسی به کلاسنیچ افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کرواسی دیشب در گروه B رقابت های یورو 2008 با تک گل کلاسنیچ مقابل لهستان به برتری رسید و روز جمعه در دیدار یک چهارم نهایی رقابت ها با ترکیه رو به رو می شود.

کلاسنیچ سال گذشته پس از اینکه از ناحیه کلیه دچار مشکل شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و در رقابت های یورو 2008 با کلیه اهدایی پدرش به میدان می رود.

اسلوان بیلیچ پس از پایان این دیدار به خبرگزاری فرانسه گفت: ما به کلاسنیچ می بالیم. او شخصیت برجسته ای دارد. وقتی او تحت عمل جراحی قرار گرفت با او تماس گرفتیم اما این ایوان بود که به ما دلداری می داد.

وی افزود: او یکی از گلزنان باشگاه وردربرمن، یکی از بزرگ ترین باشگاه های فوتبال، است. حضور دوباره کلاسنیچ در میدان مثل قصه پریان می ماند.

کرواسی روز جمعه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های یورو 2008 با ترکیه دیدار می کند و کلاسنیچ از مربی خود خواسته در آن دیدار از او در میدان استفاده کند.