به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم سن‌پترزبورگ و مدیران شرکت‌های حاضر در نمایشگاه بین‌المللی صنایع فلزی و فولاد روسیه که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد با تشریح جایگاه اقتصادی استان کرمان و ظرفیت‌های گسترده آن در حوزه معدن و صنایع معدنی، به تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در استان، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فرصت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران پرداخت.

وی با اشاره به توانمندی‌های استان کرمان در بخش کشاورزی، از جمله تولید و صادرات پسته، خرما و محصولات گلخانه‌ای، توسعه بازارهای صادراتی این محصولات را از زمینه‌های مهم همکاری با روسیه برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بازار این کشور تأکید کرد.

استاندار کرمان با بیان اینکه بازار روسیه، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورهای اروپای شمالی باید مورد توجه جدی فعالان اقتصادی و تجار استان قرار گیرد، گفت: ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه بسیار فراتر از سطح فعلی روابط است و باید با شناسایی فرصت‌های مشترک، زمینه گسترش این همکاری‌ها را فراهم کنیم.

طالبی، با اشاره به شرایط تحریمی دو کشور اظهار داشت: ایران و روسیه هر دو با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستند و همین مسئله ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور را دوچندان می‌کند.

وی همچنین رفع موانع موجود در مسیر توسعه روابط اقتصادی را ضروری دانست و تأکید کرد: هر مانعی که در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد، باید با اراده مشترک و پیگیری جدی طرفین برطرف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های متقابل به بهترین شکل استفاده کنند.

استاندار کرمان، با دعوت از فعالان اقتصادی ایرانی و روسی برای توجه ویژه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری استان کرمان، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به همکاری‌های عملی، پایدار و منافع مشترک تأکید کرد.