محمدعلی خبوشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قافله بزرگ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با مشارکت هیئات مذهبی و همراهی اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: این آیین مذهبی فرصتی برای ابراز ارادت مردم به ساحت مقدس بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین زنده نگه‌داشتن ارزش‌ها و معارف فرهنگ فاطمی است.

دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئات مذهبی و مساجد با اشاره به زمان و مسیر برگزاری این مراسم گفت: قافله عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، هم‌زمان با شب شهادت آن حضرت و پس از اقامه نماز مغرب و عشا از میدان امام حسین (ع) آغاز می‌شود.

خبوشانی ادامه داد: عزاداران و هیئات مذهبی در ادامه مسیر، به سمت گذر فرهنگی چهارباغ عباسی حرکت خواهند کرد و در سوگ شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) به عزاداری می‌پردازند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در برگزاری این آیین مذهبی تصریح کرد: حضور و همراهی هیئات مذهبی و شهروندان در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم اصفهان با خاندان اهل‌بیت (ع) و نشان‌دهنده ارادت دیرینه آنان به حضرت فاطمه زهرا (س) است.

دستیار و مشاور شهردار اصفهان در امور هیئات مذهبی و مساجد در پایان از شهروندان و فعالان هیئات مذهبی اصفهان دعوت کرد با حضور در این قافله عزاداری، در آیین سوگواری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مشارکت کنند.