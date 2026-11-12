حجت الاسلام مسلم هوشنگی با اشاره به ویژه‌برنامه‌های شب شهادت حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: در این شب، مراسم عزاداری ویژه‌ای با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، که شامل مناجات‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، خاطرنشان کرد: روز شهادت که مصادف با روز جمعه ۲۲ آبان ماه است، برنامه‌های ویژه‌ای با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در همین راستا، هم‌زمان با برگزاری مراسم نماز جمعه مشهد مقدس، برنامه زیارت، مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی در رواق امام رضا(ع) پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: پس از برگزاری مراسم عزاداری، نماز جمعه مشهد مقدس به امامت آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، اقامه خواهد شد.

هوشنگی از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با موضوع سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد و اضافه کرد: این مسابقه با هدف آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ابعاد مختلف زندگی و سیره اجتماعی حضرت زهرا(س) برگزار می‌شود و زائران و مجاوران می‌توانند به دو شیوه حضوری و غیرحضوری در آن شرکت کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه بانوان در ایام شهادت حضرت زهرا(س)، بیان کرد: برای خواهران و بانوان زائر و مجاور نیز برنامه‌های اختصاصی در نظر گرفته شده است که در رواق‌های حضرت زهرا(س) و حضرت نجمه خاتون(س) برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی با اشاره به برنامه‌های ویژه زائران غیرایرانی، خاطرنشان کرد: این گروه از زائران نیز می‌توانند در مراسم و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در رواق‌های غدیر، دارالرحمه و دارالمرحمه حضور پیدا کنند و از برنامه‌های متناسب با این ایام بهره‌مند شوند.

هوشنگی با اشاره به آیین تعویض پرچم گنبد منور و پوش ضریح مطهر، ادامه داد: پس از پایان روزهای عزاداری و برگزاری مراسم سوگواری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، غروب روز یکشنبه هفته آینده ۲۴ آبان ماه، پرچم گنبد منور و پوش ضریح مطهر حرم امام رضا(ع) بار دیگر تعویض خواهد شد.