به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه پنج‌شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مسجد رودبنه، با اشاره به جایگاه اخلاص در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های آن حضرت برای جامعه اسلامی، قیام و حرکت برای خداوند است؛ به این معنا که انسان مؤمن باید تمام حرکات، رفتارها، گفتارها، نشست‌وبرخاست‌ها، محبت‌ها، بغض‌ها و حتی موضع‌گیری‌های خود را در مسیر رضایت الهی قرار دهد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه حرکت خالصانه در مسیر خداوند، حمایت و پشتیبانی الهی را به همراه دارد، افزود: امام خمینی(ره) نمونه روشنی از این باور بودند که تمام حرکت و قیام خود را برای خداوند انجام دادند. در همین زمینه، نقل‌قولی از کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، درباره علت ناکامی در برابر امام خمینی(ره) مطرح شده است که بر اساس آن، با وجود همراهی قدرت‌های جهان با آمریکا، خداوند پشتیبان امام بود.

ارزش اعمال به نیت خالصانه وابسته است

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به آیه پایانی سوره کهف تصریح کرد: خداوند در این آیه بر دو موضوع اساسی تأکید دارد؛ نخست انجام عمل صالح و دیگری شریک قرار ندادن هیچ‌کس در عبادت پروردگار. بر همین اساس، عبادت، خدمت، سخن گفتن و حتی موضع‌گیری‌های اجتماعی زمانی ارزش حقیقی پیدا می‌کند که با نیت خالص و برای رضای خداوند انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه اخلاص یک‌شبه به دست نمی‌آید، اظهار کرد: رسیدن به مقام اخلاص نیازمند مراقبت مستمر و مجاهدت با نفس است. در همین زمینه نقل شده است که سید بحرالعلوم پس از سال‌ها تدریس و تربیت شاگردان، روزی احساس کرد توانسته عملی را بدون توجه به نگاه و قضاوت دیگران و تنها برای خداوند انجام دهد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به حکایتی از بهلول درباره ارزش اعمال خالصانه گفت: روزی بهلول مقداری گردو به فردی داد و از او خواست برایش دعا کند، اما آن فرد پس از خوردن گردوها دعایی نکرد. بهلول در پاسخ گفت اگر صدای دعای مرا نشنیدی، تردید نکن که خداوند صدای شکسته‌شدن گردوهای تو را شنیده است؛ این حکایت بیانگر آن است که هیچ کار خیری در پیشگاه خداوند گم نمی‌شود.

خداوند حتی زحمت‌های پنهان انسان را می‌بیند

اختردانش با بیان اینکه خداوند از تمام تلاش‌ها و زحمات آشکار و پنهان انسان آگاه است، افزود: گاهی فردی در یک فعالیت عمومی برای آبادانی محله یا مزرعه، بیش از دیگران تلاش می‌کند و حتی کم‌کاری و غیبت برخی افراد را نیز جبران می‌کند؛ شاید کسی متوجه این زحمات نشود، اما خداوند شاهد و ثبت‌کننده همه اعمال است.

وی تأکید کرد: نباید کار خیر و خدمت به دیگران را به تشکر و قدردانی مردم گره زد؛ چراکه ارزش حقیقی عمل انسان به نیت و انگیزه الهی او بستگی دارد، نه میزان دیده‌شدن و تحسین دیگران.

این کارشناس مذهبی همچنین با اشاره به حکایتی از پیرمردی سرکه‌فروش در بازار تهران اظهار کرد: این مرد آرزو داشت روزی که از دنیا می‌رود، بازار تهران تعطیل شود و جمعیت زیادی در مراسم تشییع پیکرش حضور پیدا کنند. سرانجام در روز شهادت امام موسی کاظم(ع) از دنیا رفت و به مناسبت این روز، بازار تعطیل و سیاه‌پوش شد و جمعیت زیادی نیز در مراسم تشییع او شرکت کردند.

سیره امام خمینی(ره) و امیرالمؤمنین(ع) جلوه‌ای از اخلاص است

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به سیره امام خمینی(ره) در پرهیز از شهرت‌طلبی و توجه به رضایت الهی بیان کرد: نقل شده است که امام خمینی(ره) حتی از ابراز محبت و توجه بیش از اندازه دیگران به خود نیز پرهیز داشتند و در ماجرای دیدار فردی از همدان، هنگامی که احساس کردند نمی‌توانند آن ملاقات را صرفاً برای خداوند انجام دهند، از پذیرش دیدار خودداری کردند.

وی همچنین با اشاره به ماجرای نبرد امیرالمؤمنین علی(ع) با عمرو بن عبدود گفت: هنگامی که عمرو بن عبدود به صورت حضرت علی(ع) آب دهان انداخت، آن حضرت برای فروکش‌کردن خشم شخصی از میدان فاصله گرفتند و پس از آنکه خشمشان فروکش کرد، برای رضای خداوند به میدان بازگشتند و به نبرد ادامه دادند.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه اخلاص می‌تواند انسان را به منشأ تحولات بزرگ تبدیل کند، به شخصیت‌هایی همچون شهید آیت‌الله بهشتی، شهید مرتضی مطهری، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید محسن حججی اشاره کرد و افزود: این شخصیت‌ها با مجاهدت و حرکت در مسیر الهی، آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشتند.

مکتب فاطمی؛ دعوت به عمل خالصانه و اعتماد به مصلحت الهی

اختردانش در پایان با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی بندگی و اخلاص برای همه انسان‌ها هستند، تصریح کرد: آن حضرت به ما می‌آموزند که اعمال خود را خالصانه به سوی خداوند بفرستیم و نتیجه را به مصلحت او واگذار کنیم.

وی با اشاره به اینکه خواسته‌های انسان در برابر مصلحت الهی محدود است، افزود: هرچه اعمال انسان خالصانه‌تر باشد، بهره‌مندی او از فضل و مصلحت خداوند بیشتر خواهد بود و این درس بزرگ مکتب فاطمی باید در تمام عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی جاری شود.