به گزارش خبرنگار مهر،مهدی جمالی نژاد صبح پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر رویدادهای ملی شاهین‌شهر که در اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی این شهر اظهار کرد: شاهین‌شهر به‌عنوان نخستین شهر بنیاد کشور، در ششمین دهه حیات خود قرار دارد و برخورداری از سرمایه انسانی و فرهنگی ارزشمند، در کنار سابقه حضور در جمع شهرهای کتاب، ظرفیت قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در عرصه رویدادهای فرهنگی و ملی به این شهر بخشیده است.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری انجام‌شده باید شاهین‌شهر را به شهری تولیدکننده رویداد، اندیشه و فرصت تبدیل کند، افزود: مدیریت شهری باید علاوه بر توسعه زیرساخت‌های کالبدی، زمینه بروز خلاقیت، پرورش استعدادهای جدید و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و علمی جامعه را نیز فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به رونمایی از پنج رویداد ملی در شاهین‌شهر تصریح کرد: این برنامه‌ها صرفاً مجموعه‌ای از جشنواره‌های پراکنده نیستند، بلکه منظومه‌ای هدفمند برای توسعه فرهنگ، علم، هنر و خلاقیت به شمار می‌روند که می‌توانند جایگاه این شهر را در عرصه ملی ارتقا دهند.

وی نخستین رویداد معرفی‌شده را جشنواره ملی شعر کودک ایران دانست و گفت: این جشنواره با هدف پاسداشت ادبیات کودک و شناسایی استعدادهای جدید در این حوزه برگزار می‌شود و در این دوره با یاد ۱۶۸ کودک جان‌باخته در جنگ رمضان همراه شده است.

استاندار اصفهان ایجاد کتابخانه تخصصی شعر کودک، اجرای طرح کهن‌خوانی، پاسداشت یاد کودکان و انتشار اشعار این بخش به زبان‌های خارجی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این جشنواره عنوان کرد.

وی با اشاره به دومین رویداد ملی شاهین‌شهر در حوزه ادبیات و هنرهای نمایشی افزود: پیوند ادبیات، اسطوره‌ها و حماسه‌های ایرانی با هنر نمایش، پرورش استعدادهای جوان، مشارکت هنرمندان و نمایشنامه‌نویسان و خلق نمادهای هویتی برای انتقال مفاهیم میراث فرهنگی به نسل‌های آینده از اهداف این برنامه است.

استاندار اصفهان سومین رویداد را جشنواره هوش مصنوعی شاهین‌شهر معرفی کرد و گفت: این جشنواره با هدف ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوظهور برگزار می‌شود و کاربرد هوش مصنوعی در حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نخستین جشنواره ملی قرآن شاهین‌شهر اظهار کرد: تقویت جایگاه مساجد در زندگی اجتماعی، جوان‌سازی مساجد و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در این مراکز، از اهداف این رویداد است و تجربه طرح مساجد نورانی محلات نیز در این مسیر مورد توجه قرار دارد.

استاندار اصفهان سومین جشنواره ملی موسیقی تلاقی ایران را پنجمین رویداد معرفی‌شده دانست و افزود: حمایت از استعدادهای جوان و پیوند میان آفرینش هنری، پژوهش، آموزش و صنعت موسیقی، به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت مکتب موسیقی اصفهان و آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های شاهین‌شهر، از محورهای این جشنواره است.

وی با اشاره به نقش خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و اقدامات انجام‌شده در زمینه احداث و افتتاح مدارس، بر ضرورت تقویت نهضت مدرسه‌یاری در کنار مدرسه‌سازی تأکید کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی باید هم‌زمان با توسعه فیزیکی مدارس دنبال شود، گفت: توسعه آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های مهارتی، کتابخانه‌ها، فضاهای ورزشی و امکانات هوشمند آموزشی در کنار ارائه آموزش‌های مدرن، کاربردی و مهارت‌محور باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هفتگی برای بررسی مسائل و نیازهای مدارس، مشارکت خیران را در ارتقای امکانات آموزشی و تحقق اهداف مدرسه‌یاری مؤثر دانست.

استاندار اصفهان در پایان با قدردانی از مشارکت خیران و فعالان فرهنگی و آموزشی، بر تداوم همکاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی شاهین‌شهر تأکید کرد.