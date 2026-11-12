به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دومین روز از سفر به استان هرمزگان، از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۱۶۰ شهدای شجره طیبه میناب بازدید کرد.

قائم پناه ضمن بازدید از این پروژه، از میزان پیشرفت حدود ۹۱ درصدی این بیمارستان مطلع و در جریان مشکلات اجرایی این پروژه قرار گرفت.

شایان ذکر است با بهره‌برداری از این بیمارستان و نیز بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، میانگین تخت برای هر بیمار در این استان به متوسط کشور می‌رسد.

بیش از ۱۲۰ درصد اعتبارات این پروژه را تخصیص دادیم

قائم‌پناه در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای این پروژه مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در سفر سال گذشته به‌عنوان مصوبه در نظر گرفته شد که بیش از ۱۲۰ درصد آن را تخصیص دادیم. امسال نیز تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات را تخصیص داده‌ایم و مابقی آن نیز تخصیص داده خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه موتورخانه بیمارستان تأمین شده و سیستم سرمایشی آن به‌طور کامل نصب شده است. همچنین، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ژنراتورها و موتورهای برق اضطراری نیز خریداری و نصب شده‌اند و منابع مالی پروژه تقریباً تأمین شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به نیاز میناب و حوادث اخیر که نشان داد این شهرستان نقطه‌ای راهبردی و استراتژیک است، تأمین اعتبار برای تکمیل بیمارستان در اولویت قرار دارد و حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در صورت وجود هرگونه کمبود منابع مالی نیز برای تأمین آن اقدام می‌کنیم.

قائم‌پناه عنوان کرد: این بیمارستان در حال حاضر حدود ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن نیز همچنان در حال انجام است. ان‌شاءالله طی چهار ماه آینده، عملیات ساختمانی آن به پایان می‌رسد و پس از آن، مرحله تجهیز بیمارستان آغاز خواهد شد تا امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود.