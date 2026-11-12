به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، آثار راه‌یافته به بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در دو بخش رقابتی و مهمان اعلام شد که نمایش خیابانی «بازی کلمات» به کارگردانی احسان محمدیان از استان خراسان جنوبی، یکی از آثار راه‌یافته به بخش رقابتی این جشنواره بین‌المللی است.

کارگردان نمایش خیابانی «بازی کلمات» با بیان اینکه این نخستین حضور استان خراسان جنوبی در ۲۰ دوره جشنواره بین‌المللی مقاومت در حوزه خیابانی و در بخش رقابت اصلی است، اظهار کرد: هیئت انتخاب ابتدا ۳۱۶ طرح و ایده رسیده به دبیرخانه این جشنواره را بررسی کرد و ۷۴ اثر را به‌عنوان آثار راه‌یافته به مرحله بازبینی بخش «سردار آسمانی» بیستمین دوره جشنواره اعلام کرد که پس از بررسی و بازبینی این آثار، ۲۶ اثر به جشنواره راه یافتند و از این تعداد، ۱۸ اثر در بخش رقابت اصلی و ۷ اثر به‌عنوان مهمان در این جشنواره حضور دارند و نماینده خراسان جنوبی در بخش رقابت اصلی این جشنواره حضور دارد.

احسان محمدیان تصریح کرد: سال گذشته نیز با نمایش رادیویی به نام «تلخک» در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور داشتم و سال قبل از آن هم با اثری به نام «رفح» در چهل‌وسومین جشنواره تئاتر فجر به‌عنوان نماینده استان، بعد از ۱۲ سال حضور پیدا کردم.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور دارم که برگزیدگان این جشنواره به‌صورت مستقیم به چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی فجر راه خواهند یافت، افزود: رده سنی اعضای گروه نمایش خیابانی «بازی کلمات» بسیار پایین است.

محمدیان درباره موضوع این نمایش خیابانی نیز اظهار کرد: نمایش خیابانی «بازی کلمات» با رویکردی نمادین و بهره‌گیری از حرکت، موسیقی و مشارکت تماشاگران، روایتگر نبرد میان حقیقت و تحریف است؛ نبردی که در آن، کلمات از اسارت رها می‌شوند تا روایتگر حقیقتی باشند که صاحبان قدرت می‌کوشند آن را وارونه جلوه دهند.

وی بیان کرد: در همراهی با مردم، در برابر نویسنده‌ای مستبد می‌ایستند که می‌کوشد حقیقت را وارونه روایت کند. در بستر این رویارویی، داستان مظلومیت ۱۷۵ غواص شهید عملیات کربلای ۴ بازخوانی می‌شود؛ روایتی از ایثار، مظلومیت و ایستادگی در برابر تحریف تاریخ. این نمایش با تأکید بر نقش مردم در پاسداری از حقیقت، آزادی و کرامت انسانی، به پیروزی کلمات بر بندگی و دروغ می‌انجامد.

محمدیان در ادامه گفت: با توجه به اینکه نمایش خیابانی بلیت‌فروشی ندارد و به‌صورت خیابانی و در فضای باز اجرا می‌شود، انتظار حمایت مسئولان را در این زمینه دارم و تاکنون تنها از حمایت مؤسسه فرهنگی و هنری افق هزاره برخوردار شده‌ایم.