به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به به وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، در فضای مجازی نوشت: «وضعیت فاجعهبار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانههای غربی ندارد. یک نسلکشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمیشود. این مایه شرمساری است و نشان میدهد که اسرائیل دستکم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگافروزی با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامیهایش، موفق شده است.»
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، گفت: یک نسلکشی خاموش در جریان است و تقریباً هیچ توجهی به آن نمیشود.
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