به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به به وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، در فضای مجازی نوشت: «وضعیت فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد. یک نسل‌کشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود. این مایه شرمساری است و نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگ‌افروزی با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌هایش، موفق شده است.»