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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، گفت: یک نسل‌کشی خاموش در جریان است و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به به وضعیت فاجعه بار انسانی در غزه، در فضای مجازی نوشت: «وضعیت فاجعه‌بار غزه دیگر مدتی است، جایی در تیتر رسانه‌های غربی ندارد. یک نسل‌کشی خاموش در جریان است؛ و تقریباً هیچ توجهی به آن نمی‌شود. این مایه شرمساری است و نشان می‌دهد که اسرائیل دست‌کم در یکی از ابعاد تلاش خود برای جنگ‌افروزی با هدف منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌هایش، موفق شده است.»

کد مطلب 7008563
زهرا علیدادی

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