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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

آبرسانی پایدار به ۱۴ روستای روانسر پس از رفع سرقت کابل

آبرسانی پایدار به ۱۴ روستای روانسر پس از رفع سرقت کابل

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب روانسر از رفع اختلال در دو مجتمع آبرسانی باشوکی و چقاشکر و پایداری آب شرب ۱۴ روستا خبر داد.

اسامه نیک‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع اختلال در روند تأمین آب شرب ۱۴ روستای شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: در پی سرقت کابل‌های برق دو مجتمع آبرسانی باشوکی و چقاشکر، آب‌رسانی به روستاهای زیرپوشش این تأسیسات با مشکل مواجه شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آبفا، مشکل برطرف شد.

وی افزود: پس از سرقت کابل برق مجتمع آبرسانی باشوکی، گروه‌های عملیاتی آب و فاضلاب بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و جایگزینی کابل‌های آسیب‌دیده را آغاز کردند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر با اشاره به تلاش ۹ ساعته کارکنان برای بازگرداندن تأسیسات به مدار بهره‌برداری، تصریح کرد: در این عملیات ۳۰ متر کابل جدید تأمین و نصب شد و با راه‌اندازی مجدد تأسیسات، آب شرب هفت روستا با جمعیتی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر پایدار شد.

نیک‌رفتار در ادامه به رفع مشکل مجتمع آبرسانی چقاشکر نیز اشاره کرد و گفت: سرقت کابل برق زیر ترانس چاه این مجتمع موجب اختلال در آبرسانی به روستاهای تحت پوشش شده بود که برای رفع آن، ۶۰ متر کابل موردنیاز تأمین و با تلاش کارکنان آبفا جایگزین شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات و راه‌اندازی مجدد چاه، جریان تأمین آب شرب هفت روستای زیرپوشش مجتمع چقاشکر با جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر به وضعیت پایدار بازگشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر با بیان اینکه در مجموع ۹۰ متر کابل برق سرقت‌شده در این دو مجتمع تأمین و جایگزین شده است، افزود: با اجرای این اقدامات، آب شرب ۱۴ روستا با جمعیتی بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ نفر دوباره پایدار شد.

نیک‌رفتار در پایان بر ضرورت مراقبت از تأسیسات آبرسانی تأکید کرد و از روستاییان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت‌وآمد یا تحرک مشکوک در اطراف منابع و تجهیزات تأمین آب، موضوع را سریعاً به امور آبفا اطلاع دهند یا از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند.

کد مطلب 7008568

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