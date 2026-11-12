آبرسانی پایدار به ۱۴ روستای روانسر پس از رفع سرقت کابل

اسامه نیک‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع اختلال در روند تأمین آب شرب ۱۴ روستای شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: در پی سرقت کابل‌های برق دو مجتمع آبرسانی باشوکی و چقاشکر، آب‌رسانی به روستاهای زیرپوشش این تأسیسات با مشکل مواجه شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آبفا، مشکل برطرف شد.

وی افزود: پس از سرقت کابل برق مجتمع آبرسانی باشوکی، گروه‌های عملیاتی آب و فاضلاب بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات ترمیم و جایگزینی کابل‌های آسیب‌دیده را آغاز کردند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر با اشاره به تلاش ۹ ساعته کارکنان برای بازگرداندن تأسیسات به مدار بهره‌برداری، تصریح کرد: در این عملیات ۳۰ متر کابل جدید تأمین و نصب شد و با راه‌اندازی مجدد تأسیسات، آب شرب هفت روستا با جمعیتی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر پایدار شد.

نیک‌رفتار در ادامه به رفع مشکل مجتمع آبرسانی چقاشکر نیز اشاره کرد و گفت: سرقت کابل برق زیر ترانس چاه این مجتمع موجب اختلال در آبرسانی به روستاهای تحت پوشش شده بود که برای رفع آن، ۶۰ متر کابل موردنیاز تأمین و با تلاش کارکنان آبفا جایگزین شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات و راه‌اندازی مجدد چاه، جریان تأمین آب شرب هفت روستای زیرپوشش مجتمع چقاشکر با جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر به وضعیت پایدار بازگشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر با بیان اینکه در مجموع ۹۰ متر کابل برق سرقت‌شده در این دو مجتمع تأمین و جایگزین شده است، افزود: با اجرای این اقدامات، آب شرب ۱۴ روستا با جمعیتی بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ نفر دوباره پایدار شد.

نیک‌رفتار در پایان بر ضرورت مراقبت از تأسیسات آبرسانی تأکید کرد و از روستاییان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت‌وآمد یا تحرک مشکوک در اطراف منابع و تجهیزات تأمین آب، موضوع را سریعاً به امور آبفا اطلاع دهند یا از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند.