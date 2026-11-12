به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری آبیاری هوشمند خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی مدیریت منابع آب و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی عنوان کرد.

ذاکری با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خشکسالی‌های متناوب سال‌های اخیر اظهار کرد: در شرایط کنونی، ارتقای بهره‌وری مصرف آب یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار بخش کشاورزی است و مدیریت بهینه منابع آبی، صرفه‌جویی هدفمند در مصرف آب، افزایش عملکرد و بهره‌وری در واحد سطح و کاهش شکاف عملکردی محصولات کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی افزود: دستیابی به عملکرد بالقوه محصولات کشاورزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی اراضی، مستلزم به‌کارگیری روش‌های علمی، مدیریت دقیق نهاده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند تولید است که در این میان، مدیریت هوشمند آبیاری جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش بهره‌وری مصرف آب تأثیرگذار هستند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این عوامل، استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی است. فناوری آبیاری هوشمند با فراهم کردن امکان مدیریت دقیق‌تر زمان و میزان آبیاری، نقش مؤثری در بهینه‌سازی مصرف آب، جلوگیری از آبیاری غیرضروری و افزایش کارایی سامانه‌های آبیاری در مزارع و باغات دارد.

ذاکری همچنین بر ضرورت آینده‌پژوهی و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آب و خاک تأکید کرد و گفت: برای تحقق کشاورزی هوشمند و توسعه روش‌های نوین مدیریت منابع آب، علاوه بر تأمین زیرساخت‌های فنی، ارتقای دانش تخصصی کارشناسان و آگاهی بهره‌برداران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد تا زمینه آشنایی بیشتر با فناوری‌های جدید، نحوه بهره‌برداری صحیح از سامانه‌های هوشمند و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های این فناوری فراهم شود.

ذاکری در ادامه با اشاره به برنامه عملیاتی استان برای توسعه آبیاری هوشمند بیان کرد: در این زمینه، هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری آبیاری هوشمند مجهز خواهند شد. در همین راستا قرارداد لازم با یک شرکت دانش‌بنیان منعقد شده و فرآیند اجرایی طرح به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی درباره نحوه تأمین اعتبار و مشارکت مالی در اجرای این طرح نیز گفت: هزینه‌های اجرای آبیاری هوشمند به‌صورت مشارکتی تأمین می‌شود و بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات مورد نیاز به‌صورت کمک بلاعوض دولتی اختصاص می‌یابد و مابقی هزینه‌ها توسط بهره‌برداران پرداخت خواهد شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری را از راهبردهای مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و تغییرات اقلیمی دانست و بر ضرورت همراهی کارشناسان، بهره‌برداران و مجموعه‌های تخصصی برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.

گفتنی است استان چهارمحال و بختیاری با اتکا به برنامه‌ریزی هدفمند و اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه، ترویج و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، از استان‌های پیشرو و برتر کشور در این حوزه به شمار می‌رود و اجرای طرح تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های آبیاری به فناوری هوشمند، گامی دیگر در مسیر مدیریت علمی منابع آب، افزایش بهره‌وری تولید و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و پایدار خواهد بود.