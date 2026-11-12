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۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری چهارمحال و بختیاری به فناوری هوشمند

تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری چهارمحال و بختیاری به فناوری هوشمند

شهرکرد-مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز فرآیند اجرایی تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری آبیاری هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری آبیاری هوشمند خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی مدیریت منابع آب و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی عنوان کرد.

ذاکری با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و خشکسالی‌های متناوب سال‌های اخیر اظهار کرد: در شرایط کنونی، ارتقای بهره‌وری مصرف آب یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار بخش کشاورزی است و مدیریت بهینه منابع آبی، صرفه‌جویی هدفمند در مصرف آب، افزایش عملکرد و بهره‌وری در واحد سطح و کاهش شکاف عملکردی محصولات کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی افزود: دستیابی به عملکرد بالقوه محصولات کشاورزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی اراضی، مستلزم به‌کارگیری روش‌های علمی، مدیریت دقیق نهاده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند تولید است که در این میان، مدیریت هوشمند آبیاری جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش بهره‌وری مصرف آب تأثیرگذار هستند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این عوامل، استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی است. فناوری آبیاری هوشمند با فراهم کردن امکان مدیریت دقیق‌تر زمان و میزان آبیاری، نقش مؤثری در بهینه‌سازی مصرف آب، جلوگیری از آبیاری غیرضروری و افزایش کارایی سامانه‌های آبیاری در مزارع و باغات دارد.

ذاکری همچنین بر ضرورت آینده‌پژوهی و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه آب و خاک تأکید کرد و گفت: برای تحقق کشاورزی هوشمند و توسعه روش‌های نوین مدیریت منابع آب، علاوه بر تأمین زیرساخت‌های فنی، ارتقای دانش تخصصی کارشناسان و آگاهی بهره‌برداران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد تا زمینه آشنایی بیشتر با فناوری‌های جدید، نحوه بهره‌برداری صحیح از سامانه‌های هوشمند و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های این فناوری فراهم شود.

ذاکری در ادامه با اشاره به برنامه عملیاتی استان برای توسعه آبیاری هوشمند بیان کرد: در این زمینه، هزار هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری استان به فناوری آبیاری هوشمند مجهز خواهند شد. در همین راستا قرارداد لازم با یک شرکت دانش‌بنیان منعقد شده و فرآیند اجرایی طرح به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی درباره نحوه تأمین اعتبار و مشارکت مالی در اجرای این طرح نیز گفت: هزینه‌های اجرای آبیاری هوشمند به‌صورت مشارکتی تأمین می‌شود و بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اعتبارات مورد نیاز به‌صورت کمک بلاعوض دولتی اختصاص می‌یابد و مابقی هزینه‌ها توسط بهره‌برداران پرداخت خواهد شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری را از راهبردهای مهم برای سازگاری بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و تغییرات اقلیمی دانست و بر ضرورت همراهی کارشناسان، بهره‌برداران و مجموعه‌های تخصصی برای تحقق اهداف این طرح تأکید کرد.

گفتنی است استان چهارمحال و بختیاری با اتکا به برنامه‌ریزی هدفمند و اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه، ترویج و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، از استان‌های پیشرو و برتر کشور در این حوزه به شمار می‌رود و اجرای طرح تجهیز هزار هکتار از سامانه‌های آبیاری به فناوری هوشمند، گامی دیگر در مسیر مدیریت علمی منابع آب، افزایش بهره‌وری تولید و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و پایدار خواهد بود.

کد مطلب 7008570

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