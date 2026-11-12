به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اکبرپور، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره مسابقات ورزشی کارکنان و توسعه فعالیت‌های ورزشی در سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: طی دو تا سه سال گذشته، با برنامه‌ریزی کمیته ورزشی، اقدامات مؤثری برای توسعه فعالیت‌های ورزشی کارکنان در رشته‌های مختلف انجام شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای برگزاری این رقابت‌ها افزود: یکی از نتایج ارزشمند این مسابقات، شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی در میان همکاران است؛ به‌گونه‌ای که برخی کارکنان توانمندی حضور در مسابقات ملی را دارند.

اکبرپور با بیان اینکه توسعه ورزش صرفاً به برگزاری مسابقات محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تقویت روحیه همدلی، افزایش نشاط سازمانی و ارتقای انگیزه شغلی از مهم‌ترین آثار این فعالیت‌هاست و به بهبود بهره‌وری کمک می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری رقابت‌های جاری در دو رشته تنیس روی میز و شطرنج گفت: نفرات برتر این دوره زمینه حضور در رقابت‌های ورزشی سطح وزارت جهاد کشاورزی را خواهند داشت.

مدیرکل سرمایه انسانی و تامین تجهیزات دامپزشکی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر کارکنان فراهم شود.