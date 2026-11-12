سید محمود موسوی صانع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان قزوین اظهار کرد: امسال ۵۳ پروژه عمرانی برای مشارکت مودیان در این طرح انتخاب شده که اجرای آن‌ها به اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

وی افزود: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند هم‌زمان با تکمیل و ارسال فرم مربوط، پروژه موردنظر خود را برای اختصاص مالیات پرداختی انتخاب کنند و مشخص کنند منابع مالیاتی آنان در کدام طرح عمرانی هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه پروژه‌های پیش‌بینی‌شده حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان و ورزش را در بر می‌گیرد، ادامه داد: امسال در تمامی شهرستان‌های استان پروژه‌هایی برای این طرح در نظر گرفته شده است تا مودیان هر منطقه بتوانند متناسب با نیازهای محل زندگی خود، در تأمین اعتبار و تکمیل زیرساخت‌ها مشارکت کنند.

موسوی صانع خاطرنشان کرد: مودیان علاوه بر انتخاب پروژه‌های شهرستان محل فعالیت یا سکونت خود، می‌توانند طرح‌های استانی را نیز برای اختصاص مالیات انتخاب کنند و به این ترتیب در تعیین محل مصرف بخشی از منابع مالیاتی نقش داشته باشند.