به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی علما، با صدور بیانیه‌ای از مواضع آیت الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، درباره ضرورت صیانت از قانون اساسی و استقلال قوا حمایت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

(حدید/۲۵)

امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) فرمودند: قانون اساسی «باران رحمت قرآن و سنت است». قانونی که پس از تدوین اولیه توسط قریب به چهل مجتهد اسلام‌شناس، به همه‌پرسی بی‌سابقه در طول تاریخ ایران گذاشته شد و نمادی بی‌نظیر از مردم‌سالاری دینی را به نمایش گذاشت.

جمهوری اسلامی محصول همین قانون اساسی است؛ لذا در جمهوری اسلامی باید قانون اساسی همواره ملاک عمل قرار گیرد.

مواضع حکیمانه نماینده معظم و معزز ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه محترم کرمانشاه در دفاع از قانون اساسی و اصل پنجاه‌وهفتم آن، یعنی مسئله استقلال قوا، از منویات مورد تأکید امام شهید (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی بود؛ مطلبی که به فرموده امام شهید، صلاح خود نمایندگان مجلس است.

این مواضع در راستای مطالبه مؤکد امام شهید و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی است و موجب امیدواری مردم شریف و قانون‌مدار کرمانشاه شده است.

توقع است مسئولان محترم، اعم از مسئولان اجرایی و امنیتی، قوه قضائیه و شورای محترم نگهبان، وظیفه خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

مصطفی علما

نماینده مردم شریف استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری