حجت‌الاسلام محمدصادق فاضل در گفت وگو با خبرنگار مهر در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، با تبیین ابعاد شخصیتی و اجتماعی آن حضرت، اظهار کرد: سیره حضرت زهرا(س) الگویی جامع برای زنان مسلمان است که در آن مسئولیت‌های خانوادگی، معنویت و حضور آگاهانه در جامعه در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به بیانات ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب درباره حضرت زهرا(س) و معرفی ایشان به‌عنوان «تجسّم عالی‌ترین مفاهیم انسانی و اسلامی در مورد زن»، افزود: این توصیف نشان‌دهنده نگاه جامع اسلام به هویت و جایگاه زن است و بیان می‌کند که شخصیت زن را نمی‌توان به یک نقش یا مسئولیت خاص محدود کرد.

حجت‌الاسلام فاضل ادامه داد: در الگوی فاطمی، نقش‌هایی همچون مادری، همسری، مدیریت خانواده و تربیت فرزند در کنار بندگی خداوند، عبادت، اخلاص و مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار دارد. این سیره به‌خوبی نشان می‌دهد که زن می‌تواند در ابعاد مختلف زندگی، حضوری فعال و متناسب با ارزش‌های دینی داشته باشد.

مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری با بیان اینکه در نگاه اسلامی، خانواده و جامعه دو عرصه متعارض برای فعالیت زنان نیستند، تصریح کرد: اهتمام به کانون خانواده نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی باشد؛ همان‌گونه که فعالیت اجتماعی نیز نباید موجب کم‌رنگ شدن نقش‌های خانوادگی شود. الگوی حضرت زهرا(س) بر هماهنگی و تکمیل این مسئولیت‌ها تأکید دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط عمیق معنویت و توجه به دیگران در زندگی حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: بر اساس روایت امام حسن مجتبی(ع)، حضرت فاطمه(س) در عبادت شبانه برای دیگران دعا می‌کردند و در پاسخ به پرسش فرزندشان درباره چرایی مقدم داشتن همسایگان، فرمودند: «الجار ثمّ الدار»؛ یعنی نخست همسایه، سپس خانه.

حجت‌الاسلام فاضل خاطرنشان کرد: این رفتار بیانگر آن است که معنویت در سیره حضرت زهرا(س) صرفاً به عبادت فردی محدود نمی‌شود، بلکه با احساس مسئولیت در برابر دیگران و توجه به نیازهای جامعه پیوند خورده است.

وی همچنین با اشاره به ماجرای اطعام نیازمندان و آیه شریفه «إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ»، اخلاص در عمل را از شاخصه‌های برجسته شخصیت حضرت زهرا(س) دانست و افزود: این آموزه قرآنی و سیره عملی آن حضرت می‌تواند الگویی برای گسترش فرهنگ نوع‌دوستی، ایثار و خدمت‌رسانی در روابط اجتماعی باشد.

این مدرس حوزه علمیه با اشاره به حضور آگاهانه و مسئولانه حضرت فاطمه زهرا(س) در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، اظهار کرد: عبادت و معنویت آن حضرت هیچ‌گاه به معنای کناره‌گیری از سرنوشت جامعه نبود؛ روشنگری، تبیین حقایق، امر به معروف و ایراد خطبه‌های روشنگرانه نشان می‌دهد که زن مسلمان در قبال مسائل اساسی جامعه نیز مسئولیت دارد.

حجت‌الاسلام فاضل در پایان تأکید کرد: بازشناسی ابعاد گوناگون سیره حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح برداشت‌های محدودکننده از جایگاه زن باشد؛ چراکه در مکتب فاطمی، خانواده، معنویت و مسئولیت اجتماعی نه عرصه‌هایی جدا از هم، بلکه مؤلفه‌هایی مکمل در مسیر رشد و کمال انسان به شمار می‌روند.