به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسهیل مجیدزمانی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های مرکز در حوزه سازه و ابنیه فنی، در دو بخش سازه‌ای و اجزای غیرسازه‌ای ساختمان دنبال می‌شود، اجزای سازه‌ای را شامل تیرها، ستون‌ها، دیوارهای بتنی و کف طبقات و اجزای غیرسازه‌ای را عمدتاً شامل تیغه‌ها و دیوارهای داخلی ساختمان عنوان کرد.

رئیس بخش سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در بخش سازه‌های بتنی، مطالعات و پروژه‌های تحقیقاتی متعددی درباره انواع اتصالات، از جمله اتصال تیر به ستون و جزئیات فنی و نوآوری‌های مرتبط با آن انجام شده است. در حوزه سازه‌های فولادی نیز موضوعاتی مانند اتصالات خورجینی، اتصالات ستون‌های فولادی پرشده با بتن به تیرهای فولادی و انواع مهاربندها بررسی شده که بخشی از این موضوعات در پایان‌نامه‌های دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مجیدزمانی ادامه داد: درباره عناصر جدید سازه‌ای، از جمله مهاربندهای کمانش‌تاب که علاوه بر تامین پایداری جانبی سازه، در کاهش اثرات زلزله نیز مؤثر هستند، مطالعات مختلفی انجام شده است. بررسی تجربی و عددی انواع سقف‌ها و مطالعات مربوط به اجزای غیرسازه‌ای ساختمان نیز از دیگر فعالیت‌های این بخش است.

وی تاکید کرد: بخشی از مطالعات سازه‌ای مرکز تحقیقات در سنوات گذشته به تدوین پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله) منجر شده است.

رئیس بخش سازه و ابینه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درباره فعالیت‌ مرکز در حوزه محصولات و فناوی‌های ساختمانی توضیح داد: مرکز با بررسی فنی محصولات و صدور تاییدیه‌های فنی، کیفیت و ایمنی آن‌ها را ارزیابی می‌کند تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات تأییدشده را در پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار دهند.