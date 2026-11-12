به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح پنج‌شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث طرح راه میامی- جاجرم که در جاجرم برگزار شد، اظهار کرد: ۲۰ کیلومتر از مسیر میامی به سمت گرمه که به جاجرم منتهی می‌شود، سال ۸۵ به بهره‌برداری رسیده و ۶۰ کیلومتر از این مسیر باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلی از میامی تا دوغایه (قوچان) ادامه دارد، افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای این طرح ۳۳۰ میلیارد تومان است که با تدبیر مدیران، پیشرفت پروژه به ۹۰ درصد رسیده و با تامین ۱۰ درصد باقی‌مانده، آرزوی دیرینه مردم محقق می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی تصریح کرد: امتداد این طرح در استان‌های خراسان رضوی و شمالی دارای پیشرفت فیزیکی زیر ۲۰ درصد است، اما این بخش از پروژه بالای ۹۰ درصد پیشرفت دارد؛ بنابراین توزیع اعتبارات باید متناسب با پیشرفت طرح باشد و تزریق اعتبار به این بخش باقی‌مانده اهمیت بیشتری دارد.

پاکمهر بیان کرد: مسیر میامی- جاجرم نیازمند سه لایه آسفالت است که بخش عمده آن انجام شده و برای اولین بار ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای اتمام ۵۰ کیلومتر از این مسیر (از کیلومتر ۳۳ تا ۸۳) تزریق شده است. اعتبار مورد نیاز برای اتمام این بخش ۲۰۰ میلیارد تومان است که منابع اجرای طرح تامین شده است.

وی با اشاره به حل چالش‌های سوخت و معدن در این مسیر گفت: این طرح از اولویت‌های خراسان شمالی است و دلیل طولانی شدن آن در سال‌های گذشته، خارج شدن طرح از اولویت مدیران بود.

پاکمهر در پایان تاکید کرد: با درایت مدیران و اتمام این پروژه، خراسان شمالی به بافت مرکزی کشور متصل می‌شود و این امر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تسهیل تردد خواهد داشت.