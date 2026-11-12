به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشاد شیوندی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان بن در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با اخلالگران اقتصادی، موفق شدند ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در این عملیات، دو دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف و دو نفر متهم نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بن با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان سوخت، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی و صیانت از سرمایه‌های ملی با جدیت در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.