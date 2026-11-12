به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن استقبال از رویکرد اخیر وزیر برای ارتقاء سواد رسانه ای دانشجویان با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در محیط‌های دانشگاهی، پیشنهاد گنجاندن درس «سواد رسانه‌ای» در برنامه‌های آموزشی رشته‌های مختلف دانشگاهی را مطرح و از آمادگی انجمن برای توسعه همکاری های علمی، تخصصی و اجرایی با آن وزارتخانه خبر داد.

این انجمن در نامه‌ای به امضای سید مرتضی موسویان رئیس هیئت مدیره انجمن خطاب به حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به تحولات شتابان فضای رسانه‌ای و گسترش دسترسی به اطلاعات، بر ضرورت آموزش مهارت‌های سواد رسانه‌ای به دانشجویان و اعضای جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

در این نامه، با اشاره به چالش‌هایی همچون انتشار اخبار جعلی، اطلاعات گمراه‌کننده، دست‌کاری محتوای رسانه‌ای و پیچیده‌تر شدن سازوکارهای اثرگذاری بر افکار عمومی، سواد رسانه‌ای به عنوان مهارت‌ اساسی و ضروری زندگی علمی، حرفه‌ای و شهروندی در عصر رسانه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی معرفی شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران همچنین با تأکید بر اینکه سواد رسانه‌ای باید متناسب با اقتضائات رشته تحصیلی و محیط حرفه‌ای دانشجویان، به‌عنوان یکی از شایستگی‌های پایه در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، پیشنهاد کرده است این درس در برنامه‌های آموزشی رشته‌های مختلف دانشگاهی گنجانده شود.

بر اساس این پیشنهاد، انجمن سواد رسانه‌ای ایران ظرفیت‌های تخصصی خود را برای همکاری با وزارت علوم در محورهای زیر اعلام کرده است:

۱. طراحی برنامه درسی، تدوین سرفصل‌ها، اهداف یادگیری و محتوای استاندارد درس سواد رسانه‌ای متناسب با نیازهای مشترک دانشجویان و اقتضائات رشته‌های مختلف دانشگاهی.

۲. تأمین و توانمندسازی مدرسان از طریق شناسایی و معرفی مدرسان متخصص و طراحی دوره‌های تربیت مدرس.

۳. تولید منابع آموزشی، تألیف و تدوین کتاب‌ها، راهنماها و بسته‌های آموزشی متناسب با نیازهای استادان و دانشجویان.

۴. طراحی آموزش‌های مکمل و برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها.

۵. ارزیابی و بهبود مستمر برنامه‌ها از طریق مشارکت در طراحی شاخص‌های سنجش یادگیری و ارزیابی اثربخشی برنامه و ارائه گزارش‌های کارشناسی.

۶. پشتیبانی سیاستی و علمی از طریق ارائه مشاوره تخصصی در تدوین سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با توسعه آموزش سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها.

۷. توسعه فعالیت‌های ترویجی و علمی از طریق همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی و پویش‌های آگاهی‌بخشی با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ سواد رسانه‌ای در محیط دانشگاهی.

در پایان این نامه، انجمن سواد رسانه‌ای ایران پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن را برای بررسی ابعاد علمی، آموزشی و اجرایی این طرح مطرح کرده و بر آمادگی خود برای مشارکت در تدوین چارچوب برنامه درسی، تأمین و تربیت منابع انسانی و اجرای آزمایشی و توسعه تدریجی آن در دانشگاه‌ها تأکید کرده است.

انجمن سواد رسانه‌ای ایران، ارتقای سواد رسانه‌ای نسل دانشگاهی کشور را گامی مهم در جهت تقویت توانمندی دانشجویان برای مواجهه آگاهانه، نقادانه و مسئولانه با تحولات پرشتاب محیط رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌داند.