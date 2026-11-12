به گزارش خبرگزاری مهر محمد انصاری، به همراه معاونان این اداره‌کل، در دیدار با عباسی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، صنایع، معادن، بازار و عملکرد نظارتی استان ارائه کرد و مهم‌ترین مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی و اصناف را مورد بررسی قرار داد.



تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل؛ اجرای ۶ طرح عملیاتی در قالب «البرز پایدار، بازار همیار»



انصاری در این دیدار با تشریح وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و وضعیت تولید و تأمین در بخش‌های مختلف از جمله دارو، آرد و نان به‌صورت مستمر رصد می‌شود.



وی همچنین با اشاره به دستور استاندار البرز برای اجرای ۶ طرح در قالب طرح «البرز پایدار، بازار همیار»، به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه توزیع و دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای مورد نیاز پرداخت.



استفاده از ظرفیت کانکس‌های عرضه کالا، محله‌محوری، توسعه تعاونی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی استان البرز، فروشگاه اداره‌کل غله، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مستقیم کالا در بازارچه‌ها از جمله محورهای مطرح‌شده در این بخش بود.



مدیرکل صمت البرز در ادامه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن، روند احیای معادن، حقوق دولتی و اجرای طرح مانیتورینگ معادن ارائه کرد و مسائل مربوط به مشکلات سامانه‌ای و تداخل سامانه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را نیز از جمله چالش‌های نیازمند پیگیری برشمرد.

۴۱۳۸ پروانه صنعتی و بیش از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی؛ ضرورت رفع موانع سرمایه در گردش واحدها



در ادامه این نشست، مهندس حسینی، معاون امور صنایع اداره‌کل صمت البرز، با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های صنعتی استان اعلام کرد: البرز دارای ۴۱۳۸ پروانه بهره‌برداری صنعتی است و اشتغال ایجادشده در این بخش از ۱۸۰ هزار نفر فراتر رفته است.



وی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، ضرورت تسهیل دسترسی به تسهیلات، تأمین برق و گاز صنایع و افزایش هزینه‌های انرژی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان عنوان کرد.



حسینی همچنین به موضوعاتی همچون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نوسازی صنایع و ماشین‌آلات، قیمت سوخت و ضرورت تخصیص سوخت جایگزین به واحدهای صنعتی اشاره کرد.



معاون امور صنایع صمت البرز با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۶ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده و بیش از ۹۰ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده است.



وی همچنین از وجود ۱۹۶ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد در استان خبر داد که با بهره‌برداری از آن‌ها زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.



حمایت از مشاغل خانگی، توسعه فرش و تقویت تشکل‌های صنفی



مهندس مافی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت البرز نیز در این دیدار، گزارشی از برنامه‌ها و مسائل حوزه بازرگانی ارائه کرد.



موضوع تسهیلات مشاغل خانگی، حمایت از فعالان حوزه فرش، مسائل و مطالبات اصناف و اتحادیه‌های صنفی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی وی در این نشست بود.



البرز؛ رتبه اول کشور در کاهش شکایات معوقه و رسیدگی به شکایات مردمی



در بخش دیگری از این دیدار، مهندس مرادی، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت البرز، گزارشی از عملکرد هفت‌ماهه حوزه بازرسی و نظارت ارائه کرد.



وی با اشاره به دستاوردهای این حوزه، از کسب رتبه‌های برتر ملی توسط استان البرز خبر داد و اظهار کرد: البرز در شاخص کاهش زمان رسیدگی به شکایات معوقه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.



همچنین استان در سرعت رسیدگی به شکایات، رتبه دوم کشور را به دست آورده و میانگین زمان رسیدگی به شکایات در استان به کمتر از چهار روز رسیده است.



مرادی افزود: البرز در شاخص درصد شکایات رسیدگی‌شده به کل شکایات قابل پیگیری نیز موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.



وی در ادامه، مسائل و مشکلات نانوایی‌ها را از دیگر موضوعات مهم حوزه نظارت و بازرسی عنوان کرد که در این نشست مورد طرح و بررسی قرار گرفت.



تأکید بر پیگیری مسائل تولید و تقویت تعاملات اجرایی و تقنینی



این دیدار در راستای تبیین ظرفیت‌ها، تشریح عملکرد مجموعه صمت استان و طرح چالش‌های پیش‌روی بخش‌های تولید، تجارت، معدن و بازار برگزار شد و موضوعات مرتبط با تأمین مالی، زیرساخت‌های انرژی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود نظام توزیع کالا به‌عنوان محورهای مهم پیگیری مورد توجه قرار گرفت.