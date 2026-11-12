به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی، صبح پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر رویدادهای ملی شاهین‌شهر در اصفهان، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه آموزش کشور اظهار کرد: ساخت مدرسه، تأمین تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی، بخش کالبدی نظام تعلیم و تربیت است؛ اما آنچه باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد، دانش‌آموز و کیفیت تربیت و آموزش اوست.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی همچنان یکی از مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت کشور است، افزود: دانش‌آموزان مناطق حاشیه شهر، روستاها و مناطق عشایری از امکانات آموزشی مشابه دانش‌آموزان مدارس واقع در مراکز برخوردار شهری بهره‌مند نیستند و باید برای کاهش این فاصله، از ظرفیت فناوری‌های جدید استفاده کرد.

هوش مصنوعی؛ ظرفیت جبران شکاف آموزشی مناطق محروم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی در توسعه دسترسی به آموزش‌های باکیفیت تصریح کرد: با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان محتوای آموزشی و تجربیات بهترین مدارس کشور را در اختیار دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای، روستایی و عشایری قرار داد و محدودیت‌های جغرافیایی و کمبود امکانات را تا حدی جبران کرد.

پورمحمدی ادامه داد: تحول آموزشی نباید صرفاً به ساخت مدرسه، تأمین تجهیزات و فراهم کردن امکانات فیزیکی محدود شود؛ بلکه باید دانش‌آموز به‌عنوان محور اصلی نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌ها، استعدادها، علایق، وضعیت تحصیلی و حتی مسائل و آسیب‌های اجتماعی و روانی او به‌صورت دقیق شناسایی و مدیریت شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش معلم در نظام آموزشی کشور گفت: در الگوی جدید تعلیم و تربیت، باید معلمان نیز به آخرین دانش‌ها و روش‌های آموزشی مجهز شوند و فناوری بتواند هم در ارتقای توانمندی معلمان و هم در شناسایی نیازها و استعدادهای دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند.

دارالفنون جدید با محوریت تحول در کیفیت آموزش

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با اشاره به ضرورت احیای الگوی دارالفنون در نظام آموزشی اظهار کرد: دارالفنون در دوره شکل‌گیری خود مأموریت داشت دانش و فناوری‌های جدید را در اختیار نسل جوان قرار دهد و امروز نیز کشور به الگویی نوین از دارالفنون نیاز دارد که بتواند آموزش معلمان و دانش‌آموزان را متناسب با تحولات علمی و فناوری روز متحول کند.

پورمحمدی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی بدون توجه به محتوای تعلیم و تربیت نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای نسل آینده باشد، افزود: باید میان توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش پیوند برقرار شود و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش و تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار گیرد.

وی از سخنان خود با اشاره به نقش معلمان در شکل‌گیری مسیر زندگی دانش‌آموزان، تأکید کرد: یک رفتار، راهنمایی یا حمایت به‌موقع از سوی معلم می‌تواند مسیر زندگی یک دانش‌آموز را تغییر دهد و او را از مسیری که ممکن است به آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری منتهی شود، به سوی رشد و موفقیت هدایت کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری خیرین در حوزه آموزش گفت: مدرسه‌سازی تنها به ایجاد یک فضای فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه بسترسازی برای تربیت نسل آینده است و آثار چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند در طول نسل‌ها باقی بماند.

پورمحمدی در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت و خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: دولت تمام ظرفیت خود را برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارتقای سطح آموزش دانش‌آموزان به کار خواهد گرفت تا زمینه دسترسی عادلانه‌تر نسل آینده به فرصت‌های آموزشی فراهم شود.