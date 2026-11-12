به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم خداجو صبح پنجشنبه در نخستین روز کاری خود به‌عنوان سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، پس از حضور در گلزار شهدای یاسوج و غبارروبی قبور مطهر شهیدان، بازدید میدانی از پروژه‌ها و زیرساخت‌های ورزشی مرکز استان را آغاز کرد.

وی در بازدید از هتل ورزش یاسوج، با انتقاد از توقف عملیات اجرایی این پروژه و حضور نداشتن پیمانکار در محل کار، اظهار کرد: قابل قبول نیست که با بارش باران، فعالیت یک پروژه متوقف شود؛ هتل ورزش را به این سادگی رها نمی‌کنم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انتظار طولانی جوانان استان برای بهره‌برداری از این پروژه افزود: چرا پیمانکار در محل کار حضور ندارد؟ هر پروژه‌ای که بدون دلیل متوقف شده و فعالیتی در آن انجام نمی‌شود، باید از نظر ادامه همکاری با پیمانکار تعیین تکلیف شود و در صورت احراز قصور، قطع همکاری در دستور کار قرار گیرد.

خداجو با تأکید بر اینکه پروژه‌های ورزشی متعلق به مردم و نسل جوان هستند، تصریح کرد: اجازه نمی‌دهم سرمایه‌های مردم به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بلاتکلیف بماند.

تعیین تکلیف ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج

وی در ادامه با بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یاسوج، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پروژه تأکید کرد و گفت: به‌زودی باید وضعیت این پروژه مشخص شود و تصمیم‌گیری درباره آن نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به ضرورت انتخاب چمن متناسب با شرایط اقلیمی یاسوج، خاطرنشان کرد: چمن مورد استفاده باید با آب‌وهوای این شهر سازگار باشد و هر نوع چمنی پاسخگوی شرایط اقلیمی منطقه نیست؛ بنابراین در این زمینه باید از نظر کارشناسی و تخصصی استفاده شود.

بازسازی پیست تارتان با نظر کارشناسان

خداجو در بازدید از پیست تارتان مجموعه ورزشی دولت‌آباد نیز با اشاره به برنامه بازسازی بخشی از این پیست، خواستار بررسی فنی و کارشناسی سایر قسمت‌ها پیش از هرگونه اقدام اجرایی شد.

وی اظهار کرد: باید مشخص شود بخش‌های باقی‌مانده پیست از نظر فنی و عمر مفید همچنان قابلیت بهره‌برداری دارند یا خیر؛ پیش از هر اقدامی لازم است با کارشناسان و متخصصان این حوزه مشورت شود تا تصمیمی اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های فنی اتخاذ کنیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه زیرساخت‌های ورزشی سرمایه عمومی محسوب می‌شوند، تأکید کرد: این‌ها سرمایه یک ملت است و به‌سادگی از کنار چنین موضوعاتی نمی‌گذرم؛ همه باید پای کار بیایند و با مسئولیت‌پذیری برای تعیین تکلیف پروژه‌ها تلاش کنند.