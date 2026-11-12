خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سکینه اسمی: ایران برای مردمان این سرزمین تنها نقطه‌ای روی نقشه نیست؛ خانه‌ای است که نسل‌ها در آن زیسته‌اند، رنج کشیده‌اند، ساخته‌اند و برای سربلندی‌اش ایستاده‌اند.

امروز ۲۱ آبان ماه در ارومیه، شهری که تاریخ و هویت ایرانی در تار و پود زندگی مردمانش جاری است، رزمایش «جان‌فدایان» به صحنه‌ای از نمایش همبستگی و احساس مسئولیت ملی تبدیل شد.

حضور مردان و زنان، جوانان و پیشکسوتان در این رزمایش، تصویری از پیوند مردم با مفهوم دفاع از وطن را ترسیم کرد؛ پیوندی که در روزهای آرام و دشوار، خود را در قالب مسئولیت‌پذیری، اتحاد و آمادگی برای صیانت از امنیت کشور نشان می‌دهد.

صدای حرکت جمعیت، نظم برنامه و حضور چهره‌هایی از نسل‌های مختلف، فضای رزمایش جان‌فدایان در ارومیه را شکل داده بود. اینجا تنها صحنه‌ای برای نمایش آمادگی نبود؛ هر چهره، روایت جداگانه‌ای از تعلق به سرزمینی داشت که نامش ایران است.

در میان جمعیت، جوانانی دیده می‌شدند که شاید تجربه روزهای سخت گذشته را از نزدیک نداشته باشند، اما از مسئولیت خود در قبال آینده کشور سخن می‌گفتند. در کنار آنان، مردانی ایستاده بودند که خاطره سال‌های دفاع و روزهای دشوار این سرزمین را با خود داشتند.

برای بسیاری از حاضران، حضور در این رزمایش معنایی فراتر از شرکت در یک برنامه داشت؛ فرصتی برای نشان دادن اینکه امنیت و استقلال کشور، موضوعی متعلق به همه نسل‌ها و همه اقوام ایرانی است.

در گوشه‌ای از مراسم، گفتگو با مردم نشان می‌دهد آنچه آنان را کنار هم جمع کرده، فارغ از تفاوت سن، شغل و نگاه، یک نقطه مشترک است؛ ایران.

تا پای جان برای وطن و انقلاب ایستاده ایم

یکی از بانوان اهل سنت ارومیه در این رزمایش به خبرنگار مهر، گفت: ایران خانه ماست. ممکن است در زندگی مشکلات و اختلاف‌ نظرهایی داشته باشیم، اما وقتی پای کشور و امنیت مردم وسط باشد، همه باید کنار هم باشیم. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد امنیت و آرامش خانواده‌اش به خطر بیفتد.

این جان‌فدا با بیان اینکه دشمن به دنبال از بین بردن اتحاد شیعه و سنی در کشور است، افزود: با هر قوم و مذهبی پای انقلاب و کشور ایستاده ایم.

جوانی که در این رزمایش حضور دارد، درباره مسئولیت نسل خود می‌گوید:ما جوان‌ها آینده این کشور را می‌سازیم و طبیعی است که در برابر سرنوشتش هم مسئول باشیم. دفاع از وطن فقط به معنای حضور در میدان نیست؛ هرکسی باید در جای خودش برای پیشرفت و سربلندی ایران تلاش کند.

یکی دیگر از بانوان حاضر در رزمایش با اشاره به نقش خانواده‌ها در حفظ همبستگی ملی می‌گوید: وطن برای ما یعنی خانه، خانواده و آینده فرزندانمان، هیچ مادری ناامنی را برای کشورش نمی‌خواهد، ما دوست داریم فرزندانمان در آرامش زندگی کنند و ایران همیشه سربلند و امن بماند.

جان می دهیم خاک نمی دهیم

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، با اشاره به ضرورت وحدت میان مردم می‌گوید: قدرت یک کشور فقط به امکانات و تجهیزاتش نیست؛ مردم متحد و باانگیزه مهم‌ترین سرمایه آن هستند. ما با هر زبان و قومیتی، ایرانی هستیم و باید در روزهای حساس کنار هم بمانیم.

وی با بیان اینکه جان می دهیم اما خاک می دهیم، گفت: ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و قدر امنیت را می‌دانیم. نسل امروز شاید آن روزها را تجربه نکرده باشد، اما باید بداند که آرامش امروز به سادگی به دست نیامده است. حفظ این آرامش و انتقال حس مسئولیت به نسل‌های بعد، وظیفه همه است.

حضور اقشار مردم در این رزمایش نشان دهنده انسجام و آمادگی در برابر تهدیدات دشمن است

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، حضور اقشار مختلف مردم در رزمایش جان‌فدایان را نمادی از انسجام و آمادگی ملی در برابر تهدیدات دشمن دانست و گفت: پشتوانه مردمی، عامل ناکامی دشمن خواهد بود.

سردار محمدحسین رجبی در این مراسم با اشاره به اینکه یکایک مردم ایران بسیجی هستند و با درک شرایط کشور در صحنه حضور دارند، افزود: حضور گسترده مردم در رزمایش جان‌فدایان نشان داد که ملت ایران تا چه اندازه برای دفاع از کشور آمادگی دارند.

وی اظهار کرد: رزمایش جان‌فدایان در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده و آخرین مرحله آن امروز در ارومیه در فضایی باشکوه و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

سردار رجبی با اشاره به برگزاری این رزمایش در شرایط تهدیدات دشمن تصریح‌کرد: حضور مردم از گروه‌های سنی و اقشار مختلف در این رزمایش، نشان‌دهنده انسجام، آمادگی و تاب‌آوری ملت ایران در برابر تهدیدات است و دشمن با وجود چنین پشتوانه مردمی هرگز نخواهد توانست ملت ایران را شکست دهد و در نهایت مأیوس خواهد شد.

شبکه گسترده اطلاعاتی بسیج در سطح استان نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی است

سردار رجبی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه از نخستین شب جنگ رمضان، این حضور مردمی را اقدامی راهبردی و عملیاتی در برابر دشمن دانست و گفت: در امتداد این حضور آگاهانه، نیروهای مسلح نیز با آمادگی کامل از مرزهای کشور دفاع کرده و هرگونه تجاوز به خاک ایران را خنثی می‌کنند.

وی بااشاره به آمادگی در برابر هرگونه تحرکات دشمن خاطرنشان کرد: شبکه گسترده اطلاعاتی بسیج در سطح استان نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی است که در شناسایی و خنثی‌سازی اهداف دشمن نقش مؤثری داشته است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات خدمات‌رسانی در سطح استان یادآورشد: خدمات‌رسانی مسئولان به مردم با محوریت مأموریت محله‌محوری، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی و رفع مشکلات مردم نقش مؤثری ایفا کند.

رزمایش جان‌فدایان در ارومیه به پایان می‌رسد، اما آنچه از این حضور در ذهن باقی می‌ماند، تنها تصاویر یک اجتماع و برنامه میدانی نیست؛ تصویری از مردمی است که با وجود تفاوت‌ها، در یک نقطه به هم می‌رسند: تعلق به سرزمینی به نام ایران.

وطن با حضور مردم معنا پیدا می‌کند؛ با مردمی که امنیت، استقلال و سربلندی آن را بخشی از آینده خود و فرزندانشان می‌دانند. شاید مهم‌ترین پیام این رزمایش همین باشد؛ ایران زمانی قدرتمندتر است که مردمش، در کنار همه تفاوت‌ها، خود را در سرنوشت مشترک این سرزمین سهیم بدانند.