رضا کریمی درباره شرایط اکران "انعکاس" به خبرنگار مهر گفت: تابستان اصولا شرایط خوبی برای اکران عمومی فیلم‌هاست. گرچه نمایش "انعکاس" یک هفته جلو افتاد، اما ما تلاش کردیم تا این فیلم از پنجشنبه 23 خرداد روی پرده برود. انتخاب این فصل برای اکران فیلم تصمیم یک مجموعه است، چون پیش‌بینی می‌کنیم "انعکاس" با استقبال خوب مخاطبان مواجه شود.

مهناز افشار در نمایی از "انعکاس"

وی درباره تفاوت "انعکاس" با دیگر فیلم‌های خود گفت: این فیلم در ادامه کارهای قبلی من است و در آن سعی کردم به مخاطب توجه کنم و صرفا برای جذب تماشاگر دست به هر کاری نزنم. به همین دلیل در جذب مخاطب به بار معنایی نیز توجه ویژه شده است. قصد داشتم در "انعکاس" به مولفه‌های تجاری در کنار مولفه‌های هنری و معنایی توجه نشان دهم.

کریمی افزود: در این فیلم ضمن احترام به مخاطب سعی کردم با مضمون فیلم او را درگیر کنم و به ویژگی‌های یک فیلم هنری و معنایی نیز بپردازم. ما در "انعکاس" قصد نداشتیم با هر ترفند مخاطب را به سینما بکشانیم و به نوعی او را فریب دهیم. بلکه به سلیقه مخاطبی که به دیدن فیلم می‌آید احترام گذاشتیم و در کنار مولفه‌های تجاری مضامین دیگر را نیز دنبال کردیم.

کارگردان "انعکاس" درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم گفت: فیلمنامه اولیه این فیلم را محمدهادی کریمی نوشته و پیشنهاد ساخت فیلم از سوی سعید حاجی‌میری به من داده شد. البته فیلمنامه "انعکاس" را حاجی‌میری با توجه به مجموعه نظرات من در مقام کارگردان و کریمی نویسنده فیلمنامه بازنویسی کرد.

وی حضور بازیگران سرشناس را در فیلم عاملی مهم دانست و درباره استفاده از آنها در "انعکاس" گفت: ما از ابتدا قصد داشتیم از بازیگران شناخته‌شده استفاده کنیم. اما در کنار آن سعی کردیم از بازیگرانی بهره ببریم که به کاراکترها نزدیکتر باشند. مهناز افشار نامزد اول بازی در فیلم بود و چون وی سر یک پروژه دیگر بود، مدتی پروژه را با تاخیر آغاز کردیم.

کریمی ادامه داد: برای کامبیز دیرباز و حمید گودرزی نیز وضعیت به همین شکل بود و از همان ابتدا برای حضور آنها تصمیم گرفته بودیم. هنگام بازنویسی نهایی فیلمنامه بازیگران انتخاب شده بودند و معتقدم افشار بهترین انتخاب برای این نقش بود. برای نقش فرشته نیز بازیگران متعددی را تست زدیم، اما در نهایت از شهره قمر استفاده کردیم که بازی خوبی ارائه کرد.

کارگردان فیلم سینمایی "انعکاس" در پایان به مخاطبان کار خود گفت: "انعکاس" اکران شده و ما با تبلیغات به مخاطب پیشنهاد می‌کنیم به دیدن فیلم بیاید. اما در عین حال از او می‌خواهیم این فیلم را یک کار مستقل ببیند و آن را با اثر دیگری در حوزه سینمای تجاری قیاس نکند.

نشست نقد و بررسی "انعکاس" در جشنواره فیلم فجر

"انعکاس" که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد، روایتگر زوجی جوان است که هر کدام بی‌اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. مهناز افشار، حمید گودرزی، کامبیز دیرباز، شهره قمر و بیتا سحرخیز بازیگران فیلم هستند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند. این فیلم از هفته گذشته در گروه سینمایی استقلال روی پرده رفته است.