به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر پنجشنبه در آیین سوگواره «فدائیان ولایت؛ از زهرا(س) تا زهرا» اظهار کرد: برگزاری این مراسم در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه زن مسلمان و تجلیل از بانوانی است که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به مقام شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: زنان ایرانی با بهره‌گیری از مکتب فاطمی و تربیت انقلابی، امروز در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و دفاع از کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و حضور مستمر آنان در صحنه، جلوه‌ای از بصیرت و استقامت ملت ایران است.

حداد عادل با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی تصریح کرد: هر بار که نام این استان به میان می‌آید، احساس احترام و افتخار در وجودم شکل می‌گیرد؛ چراکه استان مرکزی را باید یکی از کانون‌های برجسته علم، ادب، دیانت، سیاست و صنعت کشور دانست و برای هر یک از این ویژگی‌ها، نمونه‌های تاریخی و شخصیت‌های اثرگذاری وجود دارد.

وی ادامه داد: حدود ۶۰ سال پیش در رشته فیزیک دانشگاه تهران از محضر مرحوم دکتر محمود حسابی بهره بردم و شخصیت‌های علمی برخاسته از این استان همواره در دانشگاه‌های کشور منشأ اثر بوده‌اند و چراغ علم و دانش را روشن نگه داشته‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت ادبی استان مرکزی و جایگاه مرحوم عبدالعظیم‌خان قریب گرکانی گفت: اگر از این استان هیچ شخصیت دیگری جز عبدالعظیم‌خان قریب برخاسته نبود، همین یک نام برای افتخارآفرینی آن کفایت می‌کرد. جایگاه علمی و اخلاقی این استاد به اندازه‌ای بود که حتی در سال‌های پایانی عمر، دانشجویان دوره دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران با احترام فراوان او را به دانشکده می‌آوردند تا از درس و محضرش بهره‌مند شوند.

وی پیشینه دینی و سیاسی استان مرکزی را نیز از دیگر امتیازات این منطقه برشمرد و بیان کرد: شخصیت‌های بزرگ دینی، مجتهدان و مراجع تقلید متعددی از شهرهای مختلف این استان برخاسته‌اند و حتی شکل‌گیری حوزه علمیه قم نیز با نقش‌آفرینی مردم این منطقه و مهاجرت شخصیت‌هایی همچون امام خمینی(ره) و استادشان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی ارتباط داشته است.

حدادعادل ادامه داد: در تاریخ سیاسی ایران، به‌ویژه در دوره قاجار، شمار قابل توجهی از رجال و شخصیت‌های تأثیرگذار از استان مرکزی برخاسته‌اند که نام‌هایی همچون میرزا تقی‌خان امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی در میان آنان می‌درخشد.

وی گفت: استان مرکزی یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی کشور است و نقش آن تنها به تولید محصولات ساده محدود نمی‌شود، بلکه در ساخت تجهیزات و احداث کارخانه‌های مورد نیاز کشور نیز جایگاه بنیادین دارد.

سرزمین آفتاب همواره یار انقلاب بوده است

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به نقش مردم استان مرکزی در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی تاکید کرد: در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، استان مرکزی همواره یار و یاور انقلاب بوده و هیچ‌گاه باری بر دوش آن نبوده است. به‌عنوان کسی که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان انقلاب در متن حوادث حضور داشته‌ام، شهادت می‌دهم که مردم این استان همواره مؤمن، فداکار و خدمتگزار بوده‌اند و رزمندگان آن نیز در مقاطع مختلف در جبهه‌های دفاع از کشور حضور داشته‌اند.

وی با گرامیداشت یاد بانوان شهید استان مرکزی، به‌ویژه شهیده دکتر مهسا طاهری افزود: این بانوی شهید از دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس و متخصص حوزه فیزیک کوانتوم بود که به همراه چند بانوی دیگر در مجموعه‌ای در حمایت از نیروهای انقلاب فعالیت می‌کردند و آن محل هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.

حضرت زهرا(س) الگوی سوم زن مسلمان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در منظومه اعتقادی اسلام گفت: حضرت زهرا(س) دختر نبوت، همسر ولایت و مادر امامت است و عنوان کوثر نیز بیانگر خیر کثیر و جایگاه محوری ایشان در سلسله امامت و ولایت است.

حدادعادل با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی کامل زن مسلمان است افزود: الگوی زن در انقلاب اسلامی نه زن منزوی، محروم از سواد و گرفتار محدودیت‌های اجتماعی است و نه زن غرب‌زده و فاقد هویت مستقل؛ بلکه الگوی سوم، زنی مؤمن، عفیف، باسواد، مدیر، همسر و مادر مسئولیت‌پذیر، فعال اجتماعی و انقلابی و دغدغه‌مند نسبت به خدمت به مردم است.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا(س)در عین ایفای مسئولیت‌های خانوادگی، هنگامی که احساس کرد حق همسرش نادیده گرفته شده و مسیر رهبری جامعه اسلامی در معرض انحراف قرار گرفته است، در مسجد حاضر شد و با سخنرانی و دفاع از حق و حقیقت، مسئولیت اجتماعی و دینی خود را به انجام رساند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در کنار مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی، در خانه نیز همسری و مادری می‌کرد و حتی در تقسیم کار میان خود و فضه، به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که زحمات کارهای منزل به‌صورت عادلانه تقسیم شود. این سیره نشان می‌دهد که فعالیت اجتماعی و مسئولیت خانوادگی در مکتب فاطمی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

حضور مستمر زنان در صحنه، ثمره تربیت مکتب فاطمی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به ترویج معارف حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: در دوران رهبری ایشان، به‌ویژه در مناسبت‌های ولادت و شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم‌های ویژه‌ای در بیت رهبری برگزار می‌شد و در روز زن نیز تلاش می‌کردند تصویری آرمانی و اسلامی از زن مسلمان ارائه دهند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب طی ۳۶ سال رهبری خود، برای اقشار مختلف جامعه از زنان و معلمان گرفته تا کارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، کشاورزان، صنعتگران و کارآفرینان، الگوها و آموزه‌های تربیتی و معرفتی ارائه کردند و زنان نیز با علاقه و اعتمادی که به شخصیت و صداقت ایشان داشتند، این آموزه‌ها را به‌خوبی فرا گرفتند.

حدادعادل تصریح کرد: اگر امروز در اجتماعات و حضورهای میدانی پس از شهادت رهبر شهید، زنان نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند، این مسئله را باید نتیجه الگوگیری از حضرت زهرا(س) و همچنین تلاش‌های تربیتی و فرهنگی سال‌های گذشته دانست.

وی گفت: بیش از ۲۵۰ روز و شب است که مردم ایران صحنه را ترک نکرده‌اند و زنان و مردان در شرایط مختلف آب‌وهوایی، از سرما و باران تا گرما، در کنار یکدیگر از استقلال، هویت، دین و آرمان‌های کشور دفاع می‌کنند.

حدادعادل این حضور را پدیده‌ای کم‌نظیر در جهان توصیف کرد و افزود: کمتر می‌توان نمونه‌ای یافت که مردمی در شرایط تهدید و فشار، از روستاهای دورافتاده تا شهرهای بزرگ، به‌صورت خودجوش و بدون وقفه در صحنه حضور داشته باشند. این تحولات از جمله دستاوردهایی است که شاید به دلیل همراهی تدریجی با آن، عمق و اهمیتش به‌درستی احساس نشود؛ اما مقایسه جایگاه زن ایرانی امروز با پنج دهه قبل، نشان می‌دهد انقلاب اسلامی چه تحول بزرگی در ارتقای آگاهی، هویت و مسئولیت‌پذیری زنان ایجاد کرده است.

مقاومت ملت ایران محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات و تهدیدهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با گذشت چند روز از آغاز اقدامات نظامی، کار ایران، اسلام و انقلاب به پایان می‌رسد و می‌تواند با تجزیه کشور و ایجاد ساختارهای وابسته، اهداف خود را محقق کند؛ اما این محاسبات با مقاومت نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم با شکست مواجه شد.

حدادعادل با یادآوری تجربه جنگ تحمیلی گفت: صدام در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، هنگام حمله به ایران، حدود ۵۰۰ خبرنگار را در هتلی در بصره گرد هم آورده بود و وعده می‌داد که یک هفته دیگر در تهران از آنان پذیرایی خواهد کرد؛ اما آن یک هفته به هشت سال جنگ تبدیل شد و ملت ایران با تقدیم صدها هزار شهید، جانباز و آزاده، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

وی افزود: همان تصوری که صدام درباره ایران داشت، در محاسبات دشمنان امروز نیز تکرار شد؛ اما نیروهای مسلح دفاعی جانانه انجام دادند و مردم نیز با حضور گسترده خود در صحنه، محاسبات آنان را برهم زدند.

حدادعادل با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها گفت: دشمن تصور می‌کرد فشارهای اقتصادی موجب فاصله گرفتن مردم از انقلاب می‌شود و زمینه بازگشت سلطه آمریکا و جریان پهلوی را فراهم می‌کند، اما مردم ایران با بصیرت و شناخت خود نشان دادند که در دفاع از استقلال و هویت کشور ایستادگی می‌کنند.

رهبری جدید امید تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع انتخاب رهبری جدید تاکید کرد: یکی از اهداف دشمنان این بود که پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، فرزند ایشان نیز به شهادت برسد؛ اما خداوند ایشان را برای ملت ایران حفظ کرد و انتخاب ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری، امید تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد.

پی با اشاره به اعلام این انتخاب در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان گفت: در شبی که مردم با قرآن به سر گذاشتن و دعا، دل‌هایی آکنده از اندوه داشتند، اعلام رهبری جدید موجی از امید و شور در میان مردم ایجاد کرد و شعارهایی همچون «خامنه‌ای جوان شد، دست خدا عیان شد» در فضای جامعه طنین‌انداز شد.

حدادعادل با اشاره به شناخت چندین‌ساله خود از رهبر جدید افزود: پیش از آنکه ایشان داماد خانواده ما شوند، با شخصیتشان آشنایی داشتم و طی حدود ۲۷ تا ۲۸ سال نیز از نزدیک با ایشان ارتباط داشته‌ام. خداوند را شاکرم که امروز شخصیتی برخوردار از ایمان، تقوا، بصیرت، روحیه انقلابی و اشتیاق خدمتگزاری، مسئولیت رهبری کشور را برعهده دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت و دعا برای موفقیت رهبری کشور تصریح کرد: امیدواریم خداوند جنگ تحمیل‌شده به ملت ایران را با عزت و سربلندی به پایان برساند و زمینه را برای هدایت امور کشور و گشوده شدن افق‌های تازه پیش روی انقلاب اسلامی فراهم کند.

استقلال ایران حاصل ایستادگی و فداکاری ملت است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خداوند نعمت‌های فراوانی از جمله ایمان و استعداد به مردم استان مرکزی عطا کرده است و مردم مرکزی نیز تاکنون با تقدیم شهدا و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، وفاداری خود به انقلاب را نشان داده‌اند؛ بنابراین باید قدر این نعمت‌ها، به‌ویژه استقلال کشور را بدانند.

وی افزود: سال‌ها تلاش می‌شد ملت ایران از قدرت آمریکا بترسد، اما استقامت مردم ایران موجب شد حتی در جامعه آمریکا نیز انتقادها و مخالفت‌هایی نسبت به سیاست‌های دولت این کشور شکل بگیرد و این مسئله نشان‌دهنده تأثیر مقاومت ملت ایران فراتر از مرزهای کشور است.

حداد عادل با یادآوری شخصیت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم اصلاح‌گر دوره قاجار که حدود ۱۸۰ سال پیش در حمام باغ فین کاشان به شهادت رسید تصریح کرد: امیرکبیر یکی از شخصیت‌های بزرگ برخاسته از این استان بود که قربانی توطئه و دخالت بیگانگان شد. همان جریان استعماری که در آن دوران با تحریک عوامل داخلی زمینه حذف امیرکبیر را فراهم کرد، امروز نیز در قالب سیاست‌های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در پی اعمال سلطه بر ایران است.

وی افزود: باید انقلاب اسلامی را همچون جان خود عزیز بداریم؛ چراکه راه سرافرازی ملت ایران و رهایی از سلطه استعمار، تکیه بر ایمان، مکتب اسلام و اهل‌بیت(ع)، حفظ استقلال و به دست گرفتن سرنوشت کشور است. ملت ایران باید با فداکاری، وحدت و ایستادگی، دشمنان را برای همیشه از تحقق اهدافشان مأیوس کند.