خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه نرخ سوخت گازوئیل و کودهای شیمیایی مانند اوره، در کنار خاموشی‌های مکرر و طولانی‌مدت چاه‌های کشاورزی، به یکی از دغدغه‌های جدی کشاورزان استان سمنان تبدیل شده است؛ موضوعی که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند توان تولید و ادامه فعالیت واحدهای زراعی را با چالش جدی مواجه کند.

در همین راستا، خانه کشاورز استان سمنان با ارسال نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام خانه کشاورز کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نگرانی‌ها و اعتراض‌های کشاورزان و زارعان را نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و پیامدهای آن منعکس کرده است.

کشاورزان معتقدند افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌ها و سوخت، در شرایطی که محدودیت‌های تأمین برق و خاموشی چاه‌های آب نیز بر مشکلات بخش کشاورزی افزوده، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ فشارهایی که در صورت تداوم می‌تواند بر میزان تولید محصولات کشاورزی و انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت تأثیر بگذارد.

نگرانی کشاورزان از افزایش قیمت گازوئیل

یکی از فعالان بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر قیمت گازوئیل مصرفی بخش کشاورزی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران در ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، قیمت گازوئیل مصرفی بخش کشاورزی تغییر کرده و کشاورزان نسبت به این افزایش ناگهانی معترض هستند.

محمدتقی رضوانی با بیان اینکه نرخ مبنای جدید گازوئیل یک‌هزار و ۴۶۰ تومان به ازای هر لیتر اعلام شده است، افزود: این در حالی است که نرخ مبنا پیش از اجرای مصوبه ۳۰۰ تومان بود و به این ترتیب، هزینه سوخت کشاورزان با افزایشی نزدیک به ۴۰۰ درصد مواجه شده است.

وی با اشاره به نگرانی کشاورزان از پیامدهای اقتصادی این تصمیم بیان کرد: افزایش هزینه‌های تولید در حالی به کشاورزان تحمیل می‌شود که قیمت محصولات تولیدی نیز متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند و در نتیجه، بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

این فعال بخش کشاورزی با تأکید بر اینکه نرخ اعلام‌شده مربوط به قیمت گازوئیل در مقابل جایگاه سوخت است، گفت: کشاورز سوخت را در حجم‌های ۵۰ لیتری تهیه نمی‌کند، بلکه برای تأمین نیاز ماشین‌آلات و فعالیت‌های کشاورزی ناچار است مقادیری مانند پنج تا ۱۰ هزار لیتر خریداری کند.

رضوانی ادامه داد: در چنین شرایطی، هزینه حمل‌ونقل نیز به قیمت سوخت اضافه می‌شود و با احتساب کرایه حمل که به گفته وی بین ۶۰۰ تا یک‌هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر لیتر متغیر است، هزینه نهایی تأمین گازوئیل برای کشاورز به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی این شرایط را فشار مضاعفی بر کشاورزی استان دانست و افزود: افزایش هزینه سوخت در کنار سایر مشکلات، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی وارد می‌کند؛ بخشی که هم‌اکنون نیز با مشکلات متعددی در حوزه تولید و تأمین منابع روبه‌رو است.

این فعال بخش کشاورزی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: در شرایطی که هنوز آثار مصوبه جدید دولت در بخش حمل‌ونقل به‌طور کامل مشخص نشده، برخی فعالان این حوزه نیز هزینه کرایه‌ها را افزایش داده‌اند.

رضوانی با انتقاد از وضعیت تأمین انرژی بخش کشاورزی گفت: کشاورزان احساس می‌کنند در تأمین برق، اولویت بیشتری به بخش صنعت داده می‌شود، در حالی که افزایش خاموشی چاه‌های کشاورزی، مشکلات تولید را تشدید کرده است. به گفته وی، مجموع این شرایط موجب کاهش انگیزه برخی کشاورزان برای ادامه کشت شده است.

خانه کشاورز خواستار بازنگری در سیاست‌های حمایتی شد

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز و رئیس بنیاد گندم‌کاران استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و قائم‌مقام خانه کشاورز کشور با هدف انعکاس نگرانی‌های کشاورزان خبر داد.

محمدحسین خنکال با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: دولت موظف است زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات لازم را برای تقویت نظام تولیدمحور اقتصاد کشور فراهم کند و کشاورزی نیز یکی از ارکان مهم این نظام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی و اهمیت تأمین نیازهای اساسی جامعه، به‌ویژه مواد غذایی، تأکید کرد: افزایش هزینه تأمین گازوئیل و نهاده‌های کشاورزی از جمله کود اوره، با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی همخوانی ندارد.

دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان سمنان با اشاره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و ضرورت توجه به هزینه‌های واقعی تولید در تعیین سیاست‌های حمایتی و قیمت محصولات افزود: در تعیین قیمت محصولات کشاورزی باید مؤلفه‌هایی مانند هزینه واقعی تولید، سود متعارف، رابطه مبادله داخل و خارج و نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد.

خنکال همچنین با اشاره به قانون حمایت از تولید کشاورزی مصوب مردادماه ۱۴۰۵ گفت: سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده در قوانین مرتبط با بخش کشاورزی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و افزایش هزینه‌های تولید نیز با این رویکردها هماهنگ باشد.

افزایش هزینه‌های تولید به زیان کشاورز و مصرف‌کننده است

مسئول بنیاد گندم‌کاران استان سمنان در ادامه با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی تنها به تولیدکنندگان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: این روند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد و می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و امنیت غذایی جامعه تأثیر بگذارد.

وی افزود: افزایش قیمت گازوئیل و کود اوره، از یک سو هزینه تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، توان اقتصادی کشاورزان برای تأمین نهاده‌ها و حفظ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش خواهد داد.

خنکال با درخواست از مسئولان برای ورود جدی به این موضوع و حمایت از کشاورزان تصریح کرد: افزایش قیمت کود ممکن است موجب شود کشاورزانی که توان مالی کافی برای خرید نهاده‌ها ندارند، از مصرف بهینه کود صرف‌نظر کنند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی استان تأثیر منفی بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه مطالبات کشاورزان در چارچوب قانون به مسئولان منعکس شده است، خواستار بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری شد و گفت: ضروری است تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر، اجرای این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه دستیابی به راهکاری مناسب‌تر فراهم شود.

کشاورزان میامی نیز نگران پیامدهای افزایش هزینه‌ها هستند

حسین آقایی، از فعالان بخش کشاورزی شهرستان میامی، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در بخش زراعی و کشاورزی اظهار کرد: کشاورزان از تغییرات قیمتی اخیر متضرر خواهند شد و لازم است دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر این قشر تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه کشاورزان امکان افزایش قیمت محصولات خود متناسب با رشد هزینه‌های تولید را ندارند، افزود: قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تابع ضوابط و سازوکارهای مشخصی است و تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌صورت مستقل و متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را تعیین کنند.

این فعال بخش کشاورزی با تأکید بر ضرورت ورود مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دولت به این موضوع گفت: افزایش هزینه تأمین گازوئیل و کود، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌کند و لازم است شرایط برای تداوم فعالیت و تقویت تولید در این بخش تسهیل شود.

آقایی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های تأمین برق بر تولید محصولات کشاورزی افزود: خاموشی‌های مکرر چاه‌های کشاورزی نیز در کنار افزایش هزینه‌ها، به کاهش کمیت و کیفیت تولید منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که به گفته وی، میزان تولید گندم استان در سال جاری حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

ضرورت حمایت از تولید در شرایط ناترازی انرژی

این فعال بخش کشاورزی شهرستان میامی با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان اظهار کرد: دولت از یک سو انتظار افزایش کمی و کیفی تولید و تأمین غذای باکیفیت برای مردم را دارد و از سوی دیگر، افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید، چالش‌های جدیدی پیش روی کشاورزان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: این شرایط در کنار مشکلات پیشین از جمله ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین برق، فشار بر تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و با اهداف اعلام‌شده برای تقویت تولید کشاورزی همخوانی ندارد.

آقایی با اشاره به تأثیر مشکلات موجود بر برداشت گندم و جو در استان سمنان گفت: در سال جاری نیز آثار منفی این شرایط در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی مشاهده شد و ضروری است مسئولان در کنار تصمیمات مربوط به قیمت نهاده‌ها، سیاست‌های حمایتی مؤثری برای جبران فشارهای اقتصادی بر کشاورزان در نظر بگیرند.

در نامه خانه کشاورز استان سمنان به مسئولان نیز تأکید شده است که کشاورزان نمی‌توانند به‌طور هم‌زمان بار تورم، افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه‌های سنگین تولید و حمل‌ونقل، ناترازی انرژی، خاموشی‌های برق و نبود تناسب میان درآمد حاصل از فروش محصولات و هزینه‌های تولید را تحمل کنند.

فعالان بخش کشاورزی استان معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند توان اقتصادی تولیدکنندگان را تضعیف کند و بر انگیزه کشت و میزان تولید محصولات اثر بگذارد؛ از این رو، بازنگری کارشناسی در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت حمایت‌های دولتی را از مطالبات جدی این بخش می‌دانند.