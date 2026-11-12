به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اظهار کرد: کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و در عین حال، هزینه‌ها و غرامت‌های سنگینی ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر را متحمل می‌شود.

وی با اشاره به تداوم فعالیت بخش‌های مختلف حاکمیتی در شرایط کنونی کشور افزود: با وجود کاهش درآمدهای دولت به دلیل شرایط حاکم بر آبراه راهبردی هرمز، محدودیت‌های صادرات و واردات و محقق نشدن بخشی از منابع درآمدی، روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ادامه دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی دولت و ملت برای عبور از شرایط موجود و دستیابی به توسعه و پیشرفت تصریح کرد: مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ هزینه‌هایی به همراه دارد، اما توسعه‌یافتگی نیازمند اتحاد، همدلی و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.

حق‌شناس با بیان اینکه هنر مدیریت در تشخیص صحیح مسائل و اولویت‌بندی مشکلات است، گفت: فارغ از جایگاه و مسئولیتی که افراد بر عهده دارند، باید با شناخت درست مسائل و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، مسیر حل مشکلات و تدوین سازوکارهای اجرایی مناسب را فراهم کنیم.

وی در ادامه به دستاوردهای سفر اخیر دولت به گیلان اشاره کرد و افزود: در جریان این سفر، مجموعاً ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در سه حوزه راه، آب و محیط زیست و همچنین سایر بخش‌های زیرساختی و تولیدی برای استان جذب شد که از این میزان، ۴۱ هزار میلیارد تومان به توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یافته است.

گیلان در جذب اعتبارات سفر دولت رتبه دوم کشور را دارد

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه دوم این استان در جذب اعتبارات سفر دولت و برخورداری از رقمی بیش از ۱۰ برابر اعتبارات عمرانی سالانه کشور بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، انرژی، راه و گذرگاه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های درمانی، ساماندهی رودخانه‌ها، تکمیل سدهای راهبردی و بهبود وضعیت محیط زیست از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این سفر بوده است.

حق‌شناس با تشریح جزئیات اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف استان اظهار کرد: برای توسعه راه‌ها و گذرگاه‌های ارتباطی گیلان، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که تکمیل کنارگذر لنگرود، کنارگذر آستانه‌اشرفیه، کنارگذر تالش، بهسازی محورهای ارتباطی و رفع نقاط حادثه‌خیز را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی رودخانه‌های استان افزود: برای ساماندهی رودخانه‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و همچنین تکمیل سدهای راهبردی پلرود، شفارود و دیورش با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

اختصاص ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت پسماند گیلان

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت حل معضل پسماند در استان تصریح کرد: برای مدیریت پسماند گیلان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که در بخش‌های توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی مراکز دفن، پردازش پسماند، مدیریت و تصفیه شیرابه‌ها و بهبود وضعیت پهنه‌های پسماند هزینه خواهد شد.

حق‌شناس هدف از اجرای این طرح‌ها را کاهش آلودگی منابع آب، خاک و محیط زیست عنوان کرد و گفت: ساماندهی اصولی پسماند از ضرورت‌های اساسی توسعه پایدار در گیلان است و اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در بهبود شرایط زیست‌محیطی استان نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به توجه دولت به تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در گیلان تصریح کرد: برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان نیز یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که از جمله دستاوردهای سفر دولت به گیلان محسوب می‌شود.