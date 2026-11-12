استاندار البرز روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای گرمدره را بررسی کرد

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استاندار البرز با حضور در شهر گرمدره، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقدامات توسعه‌ای این شهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی و خدمات شهری قرار گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در بازدیدی میدانی از شهر گرمدره، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و اقدامات مدیریت شهری در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

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در این بازدید، استاندار البرز ضمن حضور در بخش‌های مختلف شهر، از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌های در دست اقدام، ظرفیت‌ها و نیازهای توسعه‌ای گرمدره قرار گرفت.

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این بازدید با هدف ارزیابی میدانی پروژه‌ها، بررسی موانع احتمالی و شناسایی راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی انجام شد و زمینه تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان مدیریت شهری و مجموعه استان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم کرد.

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توسعه زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌های متناسب با نیازهای شهروندان، از جمله محورهای مورد توجه در این بازدید بود.

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استاندار البرز در این بازدید بر اهمیت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در مسیر تسریع پروژه‌ها و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی تأکید کرد.

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