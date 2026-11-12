به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر سلطانی دادستان قم صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس، فرماندهان و مدیران پلیس راهور استان قم، با قدردانی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی مأموران راهنمایی و رانندگی، بر ضرورت صیانت از جایگاه قانونی و اجتماعی پلیس در اجرای مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مأموران پلیس راهور در برقراری نظم و امنیت ترافیکی اظهار کرد: مأموران راهنمایی و رانندگی در جریان انجام وظایف قانونی خود مسئولیت خطیری در مدیریت ترددها، اجرای مقررات و پیشگیری از تخلفات بر عهده دارند و حفظ شأن و اقتدار آنان از الزامات تحقق نظم در جامعه است.

دادستان عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: هرگونه بی‌احترامی، توهین، جسارت یا تعرض به مأموران پلیس در حین انجام وظیفه، با واکنش قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد و مجموعه قضایی استان با تمام ظرفیت از مأموران و ضابطان خدوم قانون حمایت می‌کند.

سلطانی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق مأموران در اجرای مسئولیت‌های قانونی تأکید کرد و حمایت دستگاه قضایی را پشتوانه‌ای جدی برای انجام مقتدرانه وظایف پلیس دانست.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: تقویت انضباط ترافیکی و ارتقای نظم عمومی در معابر، مستلزم تعامل مستمر و هماهنگی مؤثر میان مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی است.

برخورد با تخلفات حادثه‌ساز را ادامه می‌دهیم

در ادامه این دیدار، سرهنگ جعفر نادری با تشریح برنامه‌های عملیاتی پلیس راهور استان قم، از اجرای طرحی جدید با تمرکز بر مقابله با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد.

رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به ضرورت استمرار اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح معابر شهری بیان کرد: اجرای مؤثر این طرح در گرو همکاری و هماهنگی میان پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط است و حمایت‌های دادستانی نقش مهمی در پیشبرد اهداف تعیین‌شده خواهد داشت.

نادری با تأکید بر لزوم تداوم تعاملات بین‌بخشی، خواستار استمرار پشتیبانی دستگاه قضایی از برنامه‌های پلیس راهور شد تا اقدامات قانونی برای مقابله با تخلفات ترافیکی با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی همچنین بر اهمیت همراهی مجموعه‌های مسئول در اجرای برنامه‌های انضباطی تأکید کرد و استمرار حمایت‌های قضایی را از عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های عملیاتی پلیس برشمرد.