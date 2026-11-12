به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشراقی ظهر پنجشنبه در اجتماع بزرگ فاطمیون رودسر با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی و شناخت تحولات تاریخی اظهار کرد: تاریخ صرفاً بازخوانی حوادث گذشته نیست، بلکه ابزاری برای عبرت‌آموزی، شناخت جریان حق و باطل و تحلیل صحیح مسائل روز جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: ناآگاهی از تاریخ و تجربه‌های گذشته می‌تواند زمینه تکرار اشتباهات و انحرافات را فراهم کند؛ ازاین‌رو جامعه برای مواجهه آگاهانه با مسائل روز به بصیرت تاریخی و شناخت دقیق جریان‌های اثرگذار نیاز دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عبادت نباید صرفاً به اعمال فردی محدود شود، تصریح کرد: عبادت واقعی باید در زندگی اجتماعی انسان نیز نمود پیدا کند و زمینه‌ساز رشد، تعالی و اصلاح جامعه باشد.

اشراقی با اشاره به شیوه‌های دشمن برای تضعیف جبهه حق در طول تاریخ گفت: تحریف شخصیت چهره‌های اثرگذار، تضعیف جمعیت، اختلاف‌افکنی و ایجاد دوقطبی‌های کاذب از جمله راهبردهایی است که برای تضعیف انسجام اجتماعی و دور کردن جامعه از مسیر اصلی به کار گرفته می‌شود.

تحکیم خانواده و توجه به مسئله جمعیت یک مسئولیت اجتماعی است

وی با تأکید بر اهمیت فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده بیان کرد: موضوع جمعیت و فرزندآوری مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان است و نباید این مسئولیت را صرفاً متوجه زنان دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تحولات غزه و فلسطین و کشتار غیرنظامیان و کودکان، این حوادث را نمونه‌ای از پیامدهای خشونت و نسل‌کشی دانست و بر ضرورت توجه به حفظ جمعیت، تقویت بنیان خانواده و سرمایه‌های انسانی جامعه تأکید کرد.

اشراقی همچنین با هشدار نسبت به پیامدهای دوقطبی‌سازی در جامعه اظهار کرد: اختلاف‌افکنی میان اقشار مختلف و ایجاد شکاف‌های اجتماعی و مذهبی، جامعه را از مسائل اصلی و اولویت‌های اساسی دور می‌کند؛ بنابراین حفظ وحدت، همبستگی و هوشیاری در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای برای مقابله با جنگ نرم

وی با اشاره به پیشرفت فناوری و گسترش نقش شبکه‌های اجتماعی در زندگی امروز تصریح کرد: دشمن در برخی حوزه‌های فناوری و ابزارهای رسانه‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته است و برای مقابله با تهدیدهای احتمالی باید ضمن شناخت این واقعیت، سواد رسانه‌ای جامعه را ارتقا داد.

این استاد حوزه و دانشگاه، شناخت الگوریتم‌ها، آگاهی از سازوکار فضای مجازی و تحلیل محتوای رسانه‌ای را از الزامات مواجهه هوشمندانه با جنگ نرم برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی و رسانه‌ای متناسب با شرایط جدید تأکید کرد.

اشراقی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تبلیغی حوزه حجاب و عفاف گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان، نباید تنها به بیان توصیه‌ها و توصیف زیبایی‌های حجاب بسنده کرد، بلکه باید با زبان استدلال، گفت‌وگو و تبیین آثار اجتماعی و فرهنگی انتخاب‌ها، اهمیت حفظ کرامت و شخصیت زن را تشریح کرد.

وی با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ اسلامی افزود: تبیین حقوق زنان در خانواده، اهمیت ازدواج، مسئولیت‌پذیری متقابل زوجین و تحکیم بنیان خانواده از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حضرت زهرا(س) الگوی بصیرت و دفاع از ولایت برای زنان جامعه است

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی از جان خود گذشتند و این ایستادگی و بصیرت باید به‌عنوان الگویی ماندگار برای زنان جامعه مورد توجه قرار گیرد.

اشراقی تأکید کرد: زنان مسلمان باید با شناخت جایگاه و مسئولیت‌های خود در جامعه، حضوری آگاهانه و اثرگذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند و با تکیه بر ایمان، بصیرت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی در مسیر دفاع از حق و ولایت گام بردارند.