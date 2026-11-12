به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سوگواری شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی، امام جمعه بروجرد، در مسجد شهدای انتظامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسینی در این مراسم با تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س)، آن حضرت را الگویی بی‌بدیل در ایمان، بصیرت، عفاف، ولایت‌مداری و استقامت دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) تنها شخصیتی برجسته در تاریخ اسلام نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز است که آموزه‌های آن برای همه نسل‌ها، به‌ویژه خانواده‌ها و جوانان، راهگشا خواهد بود.

وی با اشاره به مظلومیت و مجاهدت‌های حضرت فاطمه(س) در دفاع از حریم ولایت افزود: یکی از مهم‌ترین پیام‌های زندگی آن حضرت، ایستادگی در مسیر حق و دفاع آگاهانه از ارزش‌های الهی است؛ مسیری که امروز نیز باید با بصیرت، ایمان و پایبندی به آرمان‌های دینی ادامه یابد.

تجلیل از خانواده‌های شهدا و فرهیختگان فرهنگی

در حاشیه این مراسم، با حضور سردار هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا محبی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، از خانواده‌های معظم شهدا و فرهیختگان فرهنگی با اهدای لوح سپاس و کارت هدیه تجلیل شد.

این اقدام در راستای پاسداشت مقام والای شهدا، ارج نهادن به صبر و استقامت خانواده‌های آنان و قدردانی از تلاش فرهیختگان فرهنگی انجام شد که با تعهد، اندیشه و فعالیت‌های خود در مسیر ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی گام برمی‌دارند.