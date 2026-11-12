باقر سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در ارتفاعات غربی و مرکزی استان اظهار کرد: بارش برف طی فعالیت سامانه جوی اخیر و در پی هشدار سطح زرد شماره ۲۹ هواشناسی در مناطق کوهستانی استان گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین میزان بارش برف مربوط به تمل رامسر با ۱۶ سانتی‌متر بوده است. همچنین در دونا علیای نور ۱۴ سانتی‌متر، اندوار آمل ۸ سانتی‌متر، بلده ۵ سانتی‌متر، سیاه‌بیشه ۳ سانتی‌متر و رینه ۲ سانتی‌متر برف به ثبت رسیده است.

سلطانی با بیان اینکه این بارش‌ها در راستای پیش‌بینی‌های انجام‌شده در هشدار هواشناسی بوده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر ارتفاعات، احتمال کاهش دید، مه‌آلودگی و اختلال در تردد محورهای کوهستانی وجود دارد.

وی از رانندگان و مسافران خواست هنگام عبور از محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.