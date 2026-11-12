به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی‌زاده صبح پنجشنبه در نشست با فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی کاشمر که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد با تأکید بر ضرورت توجه عادلانه رسانه‌ای به شهرستان‌ها اظهار کرد: رسانه استانی باید در کنار معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای مناطق مختلف، زمینه انعکاس مشکلات و مطالبات مردم را نیز فراهم کند.

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته شهرستان کاشمر در آذرماه افزود: قرار است در نشستی با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان، مقدمات اجرایی این برنامه بررسی شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، بخش‌های مختلف صداوسیما به مدت یک هفته به‌صورت ویژه در کاشمر حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: در این فرصت، ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی کاشمر معرفی خواهد شد و در کنار آن، مسائل و مشکلات مردم نیز برای انعکاس در رسانه استانی و ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

حسینی‌زاده همچنین از آمادگی صداوسیما برای استفاده از آثار تولیدشده توسط فعالان رسانه‌ای شهرستان خبر داد و گفت: تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای که طی سال‌های گذشته در کاشمر تهیه شده‌اند، می‌توانند در برنامه‌های این هفته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین امکان تولید آثار جدید با مشارکت نیروهای بومی و متناسب با ظرفیت‌های شهرستان وجود دارد.

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در ادامه از پیش‌بینی یک ساعت برنامه هفتگی در شبکه خراسان برای انعکاس تولیدات شهرستان‌ها خبر داد و بیان کرد: این فرصت با محوریت مشارکت مردمی طراحی شده است و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای هر شهرستان می‌توانند با تشکیل گروه و شورای محتوایی، موضوعات و برنامه‌های مورد نظر خود را برای پخش در این ساعت تنظیم کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای کاشمر تصریح کرد: با توجه به تجربه فعالان این شهرستان در حوزه تولید محتوا و همکاری با شبکه استانی، آمادگی داریم در مرحله نخست این فرصت یک‌ساعته را در اختیار کاشمر قرار دهیم تا زمینه استفاده سایر شهرستان‌ها از این ظرفیت نیز فراهم شود.

حسینی‌زاده همچنین به راه‌اندازی مرکز تولیدات مردمی در مشهد اشاره کرد و گفت: این مرکز با هدف ارتباط مؤثرتر صداوسیما با فعالان رسانه‌ای، آموزش، ارتقای کیفیت تولیدات و ارزیابی آثار ایجاد شده و تلاش می‌کند زمینه انتشار تولیدات رادیویی و تلویزیونی نیروهای مردمی را فراهم کند.

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی با اعلام آمادگی برای حمایت از گروه‌های رسانه‌ای کاشمر خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای شهرستان می‌توانند آثار خود را از طریق نماینده صداوسیما در کاشمر ارائه کنند تا پس از بررسی و تأیید استانداردهای لازم، امکان حمایت و پخش آنها از شبکه‌های رسانه ملی فراهم شود.

گفتنی است؛ در این نشست، جمعی از فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی کاشمر نیز به بیان دیدگاه‌ها، تشریح فعالیت‌های انجام‌شده و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت تعامل با صداوسیمای استان پرداختند.