به گزارش خبرنگار مهر، رمان «روایت همدم» نوشته محمدجواد حاجیان، اثری داستانی با محوریت یکی از شخصیت‌های کمتر پرداخته‌شده تاریخ اصفهان است که زندگی همدم‌الملوک، دختر امیرکبیر و همسر ظل‌السلطان را در بستر تحولات تاریخی این شهر روایت می‌کند.

این رمان با نگاهی به پیوند میان عشق، قدرت و حقیقت، مخاطب را به اصفهان دوره قاجار می‌برد؛ روزگاری که هویت تاریخی شهر در معرض تصمیم‌ها و رفتار صاحبان قدرت قرار داشت و پاسداری از میراث فرهنگی و ارزش‌های انسانی، هزینه‌هایی به همراه داشت.

محمدجواد حاجیان، نویسنده این کتاب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه نگارش «روایت همدم» اظهار کرد: زندگی همدم‌الملوک و نسبت او با امیرکبیر و ظل‌السلطان، از بخش‌های جذاب و قابل تأمل تاریخ اصفهان است که کمتر به آن پرداخته شده و همین خلأ، انگیزه‌ای برای نگارش این کتاب شد.

وی با بیان اینکه این اثر در ۱۳۴ صفحه و توسط انتشارات نسل روشن منتشر شده است، افزود: تلاش کردم برشی از تاریخ اصفهان را در قالب داستان روایت کنم و نشان دهم که برای حفظ هویت و پیشینه تاریخی این شهر، چه جان‌فشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی صورت گرفته است.

نویسنده «روایت همدم» با اشاره به رویکرد امیدبخش این اثر تصریح کرد: دوست دارم این کتاب علاوه بر آشنایی مخاطب با بخشی از تاریخ اصفهان، انگیزه‌بخش باشد و حس خوب و امید را از اصفهان و مردم آن به خواننده منتقل کند.

حاجیان با دعوت از علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ اصفهان برای مطالعه این رمان گفت: از استادان، فرهیختگان، صاحبان قلم و همه مردم شریف اصفهان دعوت می‌کنم این کتاب را مطالعه کنند؛ چراکه شناخت گذشته و آگاهی از تلاش‌هایی که برای حفظ هویت این شهر انجام شده، می‌تواند به درک عمیق‌تر ما از میراث تاریخی اصفهان کمک کند.

وی که دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره است، «روایت همدم» را دومین تجربه خود در حوزه رمان‌نویسی دانست و خاطرنشان کرد: نخستین رمانم درباره مصائب و چالش‌های زندگی یک فعال فرهنگی بود. همچنین در زمینه تولید نماهنگ، مستند و برنامه‌های تلویزیونی فعالیت داشته‌ام.

«روایت همدم» در ۱۳۴ صفحه از سوی انتشارات نسل روشن منتشر شده و علاقه‌مندان به تاریخ، ادبیات داستانی و هویت فرهنگی اصفهان می‌توانند آن را مطالعه کنند.