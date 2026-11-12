علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر بروز وضعیت اورژانسی برای یک مادر باردار در منطقه اگری بوجاق لیسار، تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی پایگاه لیسار بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت سریع روند زایمان و فراهم نبودن فرصت کافی برای انتقال مادر به مرکز درمانی، کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی شرایط، مدیریت فرایند زایمان و انجام اقدامات مراقبتی و درمانی پیش‌بیمارستانی، موفق شدند زایمان را با ایمنی در منزل مدیریت کنند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به تولد نوزاد دختر در این مأموریت تصریح کرد: مادر ۲۶ ساله و نوزاد پس از دریافت مراقبت‌های لازم و با وضعیت عمومی مطلوب، تحت مراقبت کارشناسان اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شدند.

پورسان با اشاره به تلاش کارشناسان عملیاتی اورژانس پایگاه لیسار تصریح کرد: این مأموریت با حضور مسئولانه محمدامین نجفی و فرهاد احمدپور، کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، با موفقیت به انجام رسید.