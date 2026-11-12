به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر پنج‌شنبه در جلسه مبلغان عرصه دانش‌آموزی اعزامی از قم با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور این مبلغان، اظهار کرد: اینکه دغدغه مسائل دینی و تربیتی دانش‌آموزان را دارید و برای گفت‌وگو با آنان در گروه‌های سنی مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اید، اقدامی ارزشمند است.

وی با اشاره به حجم شبهات و مسائل پیش‌روی نوجوانان افزود: شرایط امروز جامعه ایجاب می‌کند که ارتباط بیشتری با آنان برقرار شود و با صبر و مدارا به پرسش‌هایشان پاسخ داده شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تناسب ادبیات تبلیغی با مخاطب دانش‌آموز تصریح کرد: شیوه گفت‌وگو با دانش‌آموزان باید با فضای دانشگاهی متفاوت باشد و استفاده از قصه، شعر، حکایت و مثال‌های قابل فهم می‌تواند در انتقال مفاهیم دینی و ایجاد ارتباط مؤثر با این نسل نقش مهمی داشته باشد.

نوری با اشاره به نقش تأثیرگذار معلمان و مدیران مدارس در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان گفت: رفتار، منش و گفتار مدیران و معلمان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نگرش و رفتار دانش‌آموزان داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به برخی کاستی‌های نظام آموزشی کشور بیان کرد: نمی‌توان منکر مشکلات آموزش‌وپرورش شد؛ با این حال نباید با مشاهده یک یا چند ضعف، عملکرد مجموعه عظیم آموزش‌وپرورش را زیر سؤال برد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به برخی موفقیت‌های آموزشی استان بیان کرد: خراسان شمالی از جمله هفت استانی بوده که در ارتقای میانگین معدل دانش‌آموزان موفق عمل کرده و کسب رتبه نخست کشوری در رشته علوم انسانی در کنکور اخیر، نشان‌دهنده ظرفیت‌های تعلیم و تربیت استان است.

نوری با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی‌های فرهنگی مناطق مختلف اظهار کرد: برای فعالیت‌های تبلیغی باید به بافت فرهنگی، سبک زندگی و ویژگی‌های بومی مردم توجه کرد.

وی در پایان با اشاره به روحیه دینی و انقلابی مردم استان گفت: حضور مستمر مردم در اجتماعات و راهپیمایی‌های شبانه از جلوه‌های پایبندی به باورهای دینی است و این استان به نسبت جمعیت، از جمله استان‌های دارای بیشترین شمار شهدا است.