به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مدیران اوقاف قم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف استان برای میزبانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: از زمان نهایی شدن میزبانی قم، برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد ملی آغاز شده و تلاش مجموعه برگزارکننده بر این است که مسابقات در شأن جایگاه دینی و قرآنی شهر قم و با کیفیتی مطلوب برگزار شود.

وی با بیان اینکه میزبانی این رقابت‌ها مسئولیتی مهم برای استان به شمار می‌رود، افزود: آبروی قم، آبروی جمهوری اسلامی است و همین نگاه، انگیزه اصلی مجموعه اوقاف و امور خیریه برای انجام هرچه بهتر این مأموریت و فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های مختلف استان تصریح کرد: برگزاری این رویداد در سطح ملی تنها با تلاش مجموعه برگزارکننده محقق نمی‌شود و لازم است علما، شخصیت‌های برجسته، نخبگان قرآنی، دانشگاهیان، دستگاه‌های اجرایی و خیران در بخش‌های مختلف پای کار بیایند.

اسکندری با اشاره به اهداف دیدارهای انجام‌شده با علما، بزرگان و مسئولان استان خاطرنشان کرد: این نشست‌ها با دو هدف اصلی دنبال می‌شود که نخستین آن اطلاع‌رسانی درباره ابعاد و اهمیت مسابقات و استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران است و در مرحله بعد نیز تلاش می‌کنیم از ظرفیت فکری، معنوی و اجتماعی شخصیت‌های برجسته برای پشتیبانی از این رویداد بهره ببریم.

وی همراهی و حمایت معنوی بزرگان و شخصیت‌های اثرگذار را پشتوانه‌ای ارزشمند برای برگزارکنندگان دانست و گفت: تشویق و حمایت این افراد می‌تواند در تقویت جایگاه مسابقات و ایجاد انگیزه برای مجموعه‌های فعال در برگزاری آن نقش مؤثری داشته باشد.

ظرفیت علمی و مردمی قم به میدان می‌آید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به سابقه میزبانی این استان از مسابقات معارفی قرآن کریم اظهار کرد: امسال پنجمین سالی است که رقابت‌های معارفی قرآن پس از تفکیک از مسابقات سراسری قرآن کریم، به‌صورت مستقل برگزار می‌شود.

اسکندری افزود: با توجه به ظرفیت‌های علمی و قرآنی قم و پس از طرح پیشنهاد میزبانی، برگزاری این رقابت‌ها در استان آغاز شد و در ادامه نیز دبیرخانه دائمی مسابقات معارفی در قم استقرار یافت.

وی با بیان اینکه پیشینه علمی و حوزوی قم از ظرفیت‌های مهم این استان برای میزبانی رویدادهای قرآنی است، تصریح کرد: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تلاش داریم از حضور استادان دانشگاه، دانشجویان، مفسران و چهره‌های برجسته قرآنی در جریان مسابقات استفاده کنیم تا سطح علمی و فرهنگی حاضران در این رویداد ارتقا یابد.

اسکندری ادامه داد: در کنار دعوت از نخبگان و شخصیت‌های علمی و قرآنی، حضور عموم مردم نیز مورد توجه قرار دارد و باید شرایطی فراهم شود تا اقشار مختلف جامعه بتوانند در فضای این رویداد حضور پیدا کنند و از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه مسابقات نباید صرفاً به حضور شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی محدود شود، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما این است که مجموعه‌های مختلف استان در برگزاری این رقابت‌ها احساس مسئولیت و مشارکت داشته باشند و هر بخش متناسب با امکانات و توانمندی خود در خدمت این رویداد قرار گیرد.

دستگاه‌های اجرایی در خدمت میزبانی قرار گیرند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای ظرفیت خدماتی را از ضرورت‌های برگزاری مطلوب مسابقات دانست و گفت: بخشی از نیازهای این رویداد از طریق همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف قابل تأمین است و در این زمینه باید از تمام توانمندی‌های موجود در استان استفاده شود.

اسکندری افزود: تأمین نیروی انسانی برای ارائه خدمات، فراهم کردن امکانات حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت هتل‌ها و مراکز پذیرایی و پشتیبانی از بخش‌های اجرایی، از جمله زمینه‌هایی است که دستگاه‌ها و مجموعه‌های توانمند می‌توانند در آنها مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی از مسابقات تنها به تأمین منابع مالی خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: هر مجموعه‌ای می‌تواند متناسب با امکانات خود بخشی از نیازهای برگزاری این رویداد را برطرف کند و هدف این است که همه دستگاه‌ها و نهادهای استان در این حرکت ملی سهم و نقش مشخصی داشته باشند.

از برگزیدگان مسابقات شایسته‌تر تجلیل شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ارتقای سطح جوایز مسابقات را از دیگر موضوعات مهم در برنامه‌ریزی برای این رویداد عنوان کرد و گفت: باید در تقدیر از افرادی که در رشته‌های قرآنی و معارفی فعالیت می‌کنند، متناسب با جایگاه علمی و تلاش آنان عمل شود.

اسکندری با اشاره به اهمیت رشته‌هایی همچون قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه افزود: در کشوری که ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شایسته نیست از افرادی که در این عرصه‌ها به رقابت می‌پردازند، متناسب با جایگاه و زحماتشان تقدیر نشود.

وی با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت خیران و مجموعه‌های توانمند برای تقویت بخش جوایز مسابقات خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح جوایز و تجلیل شایسته از برگزیدگان، نیازمند حمایت و همراهی نهادها، خیران و مجموعه‌هایی هستیم که امکان مشارکت در این زمینه را دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان با بیان اینکه برگزاری مطلوب این رقابت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از حمایت‌های فکری، معنوی، اجرایی و مالی است، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه ظرفیت‌های استان، چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تراز جایگاه علمی، فرهنگی و قرآنی قم برگزار شود.