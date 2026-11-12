به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق هشدار داد آنچه اخیرا در پارلمان اقلیم کردستان رخ داد، تمامی راه‌های حل‌ وفصل بحران را مسدود کرده و بر پیچیدگی مشکلات افزوده است.

بر اساس این گزارش، بافل طالبانی تأکید کرد: اتفاقی که رخ داد یک فروپاشی سیاسی بود ؛ چون تبدیل نهاد قانون‌گذاری به میدان جنگ امری غیرقابل ‌قبول است و این اتفاق ها را را نمی‌ توان فعالیت پارلمانی تلقی کرد.

بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق از خروج این حزب از حکومت اقلیم کردستان خبر داده و با انتقاد از عملکرد این حکومت گفت که انتظار داشته حکومت‌هایی بهتر از گذشته تشکیل شده و مناسبات بهتری با بغداد شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه حزب دموکرات کردستان به دموکراسی و اراده ملت عراق احترام نمی‌گذارد، تصریح کرد که اتحادیه میهنی کردستان، پارلمان این اقلیم و نشست‌های آن را قبول ندارد و خروج این حزب از حکومت را رسماً اعلام می‌کند.

رقابت بر سر قدرت سیاسی و اقتصادی میان دو خاندان حاکم بر اقلیم کردستان عراق، این منطقه را در وضعیتی بحرانی قرار داده است؛ به طوری که با توجه به ساختار وفاداری حزبی نیروهای پیشمرگ و انباشت تسلیحات و مهمات جنگی در دست هر دو حزب، هر لحظه احتمال وقوع درگیری‌های خونین میان نیروهای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) و حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) می‌رود.