این فیلمساز که با فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" در بیست و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در همدان حضور دارد درباره تقسیمبندی سینمای درباره کودک و برای کودک گفت: من خیلی نمیتوانم پاسخگوی این پرسش باشم، چون فیلمساز فیلم کودک نیستم و تجربهای هم در این زمینه ندارم و سینمای کودک در مرکز توجه من نیست.
وی درباره "جعبه موسیقی" و مخاطب آن گفت: سینمای کودک ژانر نیست، یک طبقهبندی است و فیلم کودک میتواند در ژانرهای مختلف ساخته شود. ممکن است یک فیلم کودک را در ژانرهایی مثل اکشن، ملودرام، کمدی و ... بسازند. "جعبه موسیقی" فیلمی برای کودکان نیست. اما مسلما اثری برای نوجوانان است.
رامبد جوان در نمایی از "جعبه موسیقی"
موتمن درباره تفکیک سینمای کودک از نوجوان افزود: فیلمی که مخاطب آن کودک است با فیلمی با مخاطب نوجوان تفاوتهای اساسی دارد و فیلمهای خاص نوجوانان به مفاهیم اساسی و پیچیدهتر میپردازند. "جعبه موسیقی" درباره مرگ است و قرار نیست برای کودکان نمایش داده شود، بلکه 13 تا 17 سالهها مخاطب اصلی آن هستند. زیرا بچهها در این سنین متوجه مرگ میشوند.
وی ادامه داد: من در حوزه سینمای کودک کار نمیکنم و این تنها فیلم کارنامه من است که شخصیت کودک و نوجوان دارد. در یک دوره در دهه 60 سینمای ایران فیلمهای زیادی برای کودکان داشت که البته آثار مناسبی نیز بودند. تولید این آثار در دهه 70 و 80 فروکش کرد. دلایل این موضوع به عقیده من کاملا طبیعی است و به حمایت کردن و نکردن نهادهای دولتی ربطی ندارد.
کارگردان "جعبه موسیقی" افزود: ما در دهه 60 در واقع با محدودیتهایی در سینما مواجه بودیم و در عین حال جامعه ما بسیار جوان بود. در سالهای اول انقلاب آمار ازدواج بالا بود و طبیعی است که در دهه 60 جمعیت کودکان افزایش داشت. طبعا در آن شرایط فیلمسازان فکر میکردند میتوانند با شخصیتهای کودک کار کنند و زیاد درگیر ممیزی نباشند.
موتمن در ادامه افزود: وقتی شرایط در دهه 70 کمی بازتر شد فیلمسازان علاقمند شدند به موضوعهایی بپردازند که پیش از آن نمیتوانستند و کسانی که با فیلم کودک وارد سینما شده بودند از این سینما دور شدند. این مثل بغضی بود که بعد از مدتی ترکید و با بخشنامه و ایجاد دایره هم حل نمیشود. ما یک جامعه کودک و نوجوان داریم که باید برای آنها فیلم ساخته و اکران شود.
این فیلمساز خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نفوذ ماهوارهها ما را دچار مشکل کرده است. از طرفی گسترش استفاده از رایانه، اینترنت و بازیهای دیجیتالی باعث شده نسل جدید کودکان و نوجوانان ما خیلی به سینما علاقمند نباشد و بیشتر در خانه به بازی کردن با وسایل و تکنولوژی جدید بپردازند.
وی با طبیعی دانستن شرایط موجود سینمای کودک گفت: در حال حاضر فیلم کودک به دلایلی از جمله بیعلاقگی خانوادهها مهجور شده و آنها پول خود را صرف تفریح و کلاسهای مختلف برای کودک خود میکنند. کودک هم به تنهایی نمیتوانند سینما برود. به همین دلیل فیلمهای کودک فروش نمیکند. سینمادار هم طالب چنین فیلمی نیست و تهیهکننده هم سرمایهگذاری نمیکند.
نیکی کریمی در نمایی از "جعبه موسیقی"
موتمن در پایان با اشاره به نقش تلویزیون در حوزه سینمای کودک گفت: در این شرایط تلویزیون باید در این حوزهه پرکار شود، زیرا آنها با سرمایه دولتی کار میکنند و زیاد دغدغه برگشت سرمایه ندارند. تلویزیون باید سعی کند فیلمهای خود را اکران کند و از طرفی نیز ما باید سعی کنیم کودکان و نوجوانان را به سینما علاقمند کنیم.
"جعبه موسیقی" چهارمین فیلم سینمایی موتمن پس از "هفت پرده"، "شبهای روشن" و "باجخور" است. کارگردانی تجربهگرا که در هر فیلم گونه سینمایی خاص را مورد توجه قرار داده و "جعبه موسیقی" حاصل تجربه او در حیطه فیلمهای معنوی و معناگرا است. این فیلم با محوریت یک قهرمان کودک مجوز قرار گرفتن زیر پرچم سینمای کودک را گرفته است.
فیلم درباره پسربچهای است که با یک فرشته آشنا میشود و این آشنایی ماجراهایی به همراه دارد. رامبد جوان، نیکی کریمی، شاهرخ فروتنیان، ارسلان قاسمی، جمشید گرگین، نگار جواهریان و داریوش اسدزاده بازیگران فیلم هستند که جایزه ویژه بخش بینالادیان، جایزه ویژه نهاد کتابخانهها و چند جایزه از بخش تجلی اراده ملی جشنواره بیست و ششم فیلم فجر برد.
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