به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اعرافی در پی درگذشت کوروش زارعی، هنرمند عرصه تئاتر و سینما، با صدور پیامی فقدان این چهره فرهنگی را تسلیت گفت و بر نقش و جایگاه او در توسعه هنر دینی، انقلابی و مردمی تأکید کرد.

وی در این پیام با اشاره به رویکرد اعتقادی و فرهنگی زارعی اظهار کرد: این هنرمند در طول سال‌های فعالیت خود تلاش داشت هنر را فراتر از یک ابزار سرگرمی و جلوه‌ای صرفاً ظاهری به کار گیرد و از ظرفیت‌های آن برای تبیین ارزش‌های الهی و تقویت هویت اسلامی و ایرانی بهره ببرد.

اعرافی با اشاره به علاقه و ارادت عمیق این هنرمند به خاندان عصمت و طهارت(ع) افزود: محبت و دلبستگی او به ائمه اطهار(ع) در رفتار، گفتار و آثار هنری‌اش جلوه آشکاری داشت و همین باور قلبی، مسیر فعالیت‌های هنری وی را به سمت بازنمایی معارف اهل‌بیت(ع)، تولید آثار آیینی و دینی و معرفی ابعاد مظلومیت و عظمت آن بزرگواران هدایت کرده بود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از پیام خود، فعالیت‌های زارعی در عرصه تئاتر انقلابی و مردمی را مورد توجه قرار داد و حمایت از هنرمندان متعهد و جریان تئاتر بچه‌های مسجد را از جمله اقدامات اثرگذار او برشمرد.

زارعی به تربیت نسل جوان هنرمند توجه داشت

اعرافی همچنین تلاش این هنرمند فقید برای فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت نسل جوان در عرصه هنر ارزشی را از وجوه قابل توجه کارنامه فرهنگی وی دانست و بر اهمیت رویکرد حمایتی او نسبت به استعدادهای جوان تأکید کرد.

در بخشی از این این پیام آمده است: زارعی افزون بر فعالیت‌های هنری خود، برای تقویت جریان هنر متعهد و فراهم آوردن فرصت بروز توانمندی‌های نسل جدید هنرمندان نیز اهتمام داشت و در این مسیر به تئاتر مردمی و ظرفیت‌های فرهنگی آن توجه ویژه‌ای نشان می‌داد.

وی با اشاره به فعالیت‌های زارعی در جایگاه‌های مختلف هنری و فرهنگی بیان کرد: این هنرمند در مقام بازیگر، کارگردان و مدیر فرهنگی، تلاش داشت میان هنر و مسئولیت‌های اجتماعی و اعتقادی پیوند برقرار کند و از این طریق در خدمت اهداف فرهنگی و دینی قرار گیرد.

اعرافی همچنین حضور زارعی در آثار نمایشی و تلویزیونی، از جمله ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر(ع) را یادآور شد و این تجربه هنری را نمونه‌ای از ظرفیت هنر برای ارتباط با مخاطبان و انتقال مفاهیم ارزشی و معارف دینی عنوان کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه پیام خود، درگذشت این هنرمند را به خانواده و بازماندگان وی، همسر و فرزند گرامی‌اش، همکاران و علاقه‌مندان به آثار او تسلیت گفت و جامعه هنری متعهد و حوزه هنری انقلاب اسلامی را نیز در شمار مخاطبان این پیام قرار داد.